La greffière de Saguenay, Caroline Dion, est congédiée par la Ville

La décision a été prise mardi en fin de journée lors d’une assemblée extraordinaire du conseil municipal convoquée en milieu d’après-midi, avec à peine trois heures d’avis.

Le dossier de Caroline Dion était le seul point à l’ordre du jour de l’assemblée à laquelle les 15 conseillers municipaux, la mairesse, Julie Dufour, le directeur général, Gabriel Rioux, et le greffier par intérim, Jimmy Turcotte, ont participé. C’est M. Turcotte qui occupe les fonctions de Caroline Dion depuis sa suspension il y a quatre mois.

Alors, suivant la suspension administrative et les différents faits portés à ma connaissance et suivant le processus mis en place, je recommande au conseil de procéder à la destitution de maître Caroline Dion, greffière et directrice du Service des affaires juridiques et du greffe en date de ce jour , a lu le directeur général de la Ville, Gabriel Rioux.

Dans une proportion de 13 contre 2, les conseillers ont voté en faveur du congédiement de la greffière, qui avait été suspendue avec solde en décembre 2022 le temps d’une enquête. Seuls les conseillers Serge Gaudreault et Mireille Jean se sont opposés.

En décembre, dans un bref communiqué, la Ville avait confirmé la suspension de la troisième personne en importance dans l’appareil municipal, évoquant des motifs sérieux d’ouvrir une enquête.

Au cours des quatre derniers mois, la mairesse Julie Dufour avait refusé à plusieurs reprises de faire le point sur les raisons de la suspension et sur le déroulement de l’enquête.

Au terme de la séance extraordinaire, la mairesse s’est refusée à tout commentaire. On ne commente pas les dossiers de ressources humaines , s’est-elle limitée à dire.

Je n'ai rien à dire. On a eu l'information, la bonne information, il y a une décision qui a été prise et le reste, après ça, on verra , a ajouté le conseiller Jean-Marc Crevier.

Jointe aujourd’hui par messagerie par Radio-Canada, Caroline Dion a indiqué qu’elle n’avait aucune idée que la Ville statuerait sur son sort mardi. Elle a également décliné l’opportunité d’accorder une entrevue.