Deux anciens employés de Services miniers Nord-Ouest condamnés à rembourser 328 000$

Annie Dubé et Pierre Desrochers sont condamnés à rembourser 328 000 $ à leur ancien employeur, l’entreprise Services miniers Nord-Ouest, établi à Val-d’Or.

C’est ce qu’indique une décision rendue le 6 avril dernier par la juge Nathalie Pelletier, de la Cour supérieure.

Embauchée en octobre 2017 comme technicienne comptable, Annie Dubé a en outre effectué des remboursements de dépenses fictives sur ses paies personnelles et celles de M. Desrochers, entre mai 2018 et septembre 2020.

Ces remboursements frauduleux, qui s’élèvent à environ 209 810$, ont été faits à l’insu de l’entreprise d’excavation.

Pierre Desrochers, marié à Annie Dubé selon des documents judiciaires qui datent de novembre 2020, a quant à lui été recruté par Services miniers Nord-Ouest en mars 2018 à titre de conducteur.

L'entreprise valdorienne s’est tournée vers la Cour du Québec dès octobre 2020 pour obtenir une saisie avant jugement. La décision de la Cour supérieure évoquée ci-haut a déclaré bonne et valable cette mesure.

[Annie Dubé et Pierre Desrochers] ont aussi obtenu de nombreux biens, services et matériaux de manière frauduleuse en faisant émettre les factures de ceux-ci au nom de [Services miniers Nord-Ouest], et ce, pour un montant minimum de 3516,61$ [...]. Enfin, [Annie Dubé] a utilisé des chèques [de Services miniers Nord-Ouest] pour se faire de fausses avances pour un montant de 19 000 $ , explique-t-on dans le jugement de la Cour du Québec de novembre 2020.

La décision de la Cour supérieure, qui condamne Mme Dubé et M. Desrochers à rembourser près de 330 000$ à leur ancien employeur, précise qu’ils ont plaidé coupables à des accusations criminelles, sans toutefois détailler la nature de celles-ci.

Après nous avoir transmis un accusé de réception, l’avocat des défendeurs, Me Vincent Langlois, n’avait pas répondu, au moment d’écrire ces lignes, à notre demande d’entrevue pour indiquer si ses clients désiraient ou non participer à un entretien.

Me Simon Corriveau, l’avocat de Services miniers Nord-Ouest, n’avait pas non plus donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.