Un 3e lien entièrement consacré au transport collectif

Le gouvernement du Québec annoncera jeudi qu'il abandonne l'idée d'un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis et se concentrera sur le transport collectif.

Nos sources confirment les informations d'abord publiées par Le Journal de Québec, indiquant que le projet de 3e lien sera entièrement consacré au transport collectif.

La nouvelle version du troisième lien ne comprendra qu'un seul tube. Aucune voiture ne pourra y circuler.

Selon nos informations, les études d'achalandage commandées par la ministre des Transports et de la Mobilité durable n'auraient pas permis de démontrer qu'il y avait un besoin pour les automobilistes. Toutefois, ce serait une décision politique prise en haut lieu, d’abandonner le tunnel autoroutier.

Pour l'instant, le gouvernement refuse de préciser s'il envisage de mettre en service un système lourd, comme un tramway, entre les deux rives. Radio-Canada révélait il y a quelques semaines que le tramway faisait partie des scénarios à l'étude.

La nouvelle mouture du projet devrait coûter moins cher que les 6,5 milliards de dollars annoncés pour un bitube. Le projet exclusivement réservé au transport collectif ouvre la porte à un financement du gouvernement fédéral qui refusait de financer une autoroute.

Les principaux intéressés silencieux

Les maires de Québec et Lévis ont refusé de commenter les nouvelles informations. Ils réservent leurs commentaires pour jeudi.

Bruno Marchand sera alors en Europe puisqu'il commence une nouvelle mission dès mercredi. Le maire de Québec n'a jamais caché son manque d'enthousiasme pour le projet de la CAQ . Il évoquait les risques pour l'environnement. Lors de son passage en Scandinavie, le maire avait dû préciser sa pensée sur le projet de tunnel. Il avait souligné l'importance de créer un lien avec un transport structurant et refusé de se prononcer sur le lien autoroutier.

Il en est autrement pour le maire de Lévis qui soulignait le mois dernier que la déception sera forte si le projet est réduit uniquement au transport en commun . Gilles Lehouillier rappelait l'engagement du gouvernement en campagne électorale.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été parmi les premières à réagir en saluant le leadership de la ministre des Transports .

Les changements annoncés ont très rapidement fait réagir d'autres politiciens sur Twitter. Ainsi, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, salue cette modification majeure au projet.

Le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, est plus acerbe dans sa réaction et dit qu'il s'agit de niaisage et d'années perdues .

Québec solidaire a également réagi. C’était un enjeu important pour les députés solidaires des quartiers centraux de Québec qui s’opposaient avec véhémence au projet dans sa forme originale.

Enfin, la CAQ reconnaît que son projet d'autoroute sous le fleuve était une erreur! Pour la suite, on va juger l'arbre à ses fruits. La région de la capitale mérite un projet de transport collectif qui répond aux besoins et qui est appuyé par les experts , déclare à l’écrit Etienne Grandmont, député de Taschereau et responsable solidaire en matière de Transport.

Seule voix discordante dans ces réactions politiques, celle du Parti conservateur du Québec. Son chef, Éric Duhaime, estime que le gouvernement vient de trahir les électeurs de la région de Québec-Lévis.

La CAQ vient de trahir la confiance des gens de Québec, écrit-il sur sa page Facebook. François Legault choisit les chroniqueurs de Montréal plutôt que les électeurs de Québec. Élus sur des mensonges, combien de députés caquistes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vont maintenant quitter le caucus?

Les détails jeudi

Si le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, confirme bel et bien les informations, il indique aussi qu'elle compte réserver ses commentaires à la présentation du projet prévue pour jeudi.