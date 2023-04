Le gouvernement de Scott Moe censurerait des travailleurs de la santé, selon l’opposition

Selon le Parti de l’opposition, cette note avait été envoyée aux employés de l'hôpital de Lanigan en février dernier, alors que ses députés menaient une campagne de consultation en matière de soins de santé et qu’ils prévoyaient de visiter cet établissement.

Veuillez noter que nous n'avons pas le droit de coordonner des visites ou de répondre à des questions des partis politiques sur notre établissement , peut-on lire sur la note. Si un député ou un membre d'un parti politique demande de l'information concernant l'hôpital de Lanigan, veuillez le diriger [...] vers la coordination centrale.

Lors d’une conférence de presse mardi, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Vicki Mowat, a déclaré que le Parti saskatchewanais empêche les travailleurs de la santé de s’exprimer librement.

D'après elle, les hôpitaux et les centres de santé dans la province se trouvent dans un état déplorable , après que le Parti saskatchewanais ait été au pouvoir pendant 16 ans.

Nous sommes dans une compétition nationale pour embaucher et retenir les travailleurs de la santé. Ce gouvernement devrait écouter les travailleurs de la santé et non pas les réduire au silence et les censurer , précise-t-elle.

« Le Parti saskatchewanais est en train de réduire nos hôpitaux à néant et de faire taire les infirmières et les médecins qui tentent de s'exprimer. » — Une citation de Vicki Mowat, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

Il est choquant que ce type de comportement se produise en Saskatchewan et il doit cesser immédiatement , ajoute la députée du NPD de la Saskatchewan.

De son côté, la porte-parole du NPD de la Saskatchewan en matière d'éthique et de démocratie, Meara Conway, estime que cette note soulève de nombreuses questions concernant la crédibilité de la province en matière de soins de santé .

La décision du Parti saskatchewanais de centraliser les régions sanitaires n'a pas amélioré nos hôpitaux et n'a pas réduit les délais d'attente, affirme-t-elle. Au contraire, le gouvernement actuel a tenté à plusieurs reprises de politiser la prise de décision en matière de soins de santé et d'empêcher les travailleurs de la santé de s'exprimer.

Meara Conway ajoute qu'en ne laissant pas les professionnels de la santé s'exprimer, le premier ministre Scott Moe dissimule les crises dans le système de la santé.

Le ministre fédéral de la Santé, Paul Merriman, estime que le Parti de l’opposition se trompe sur l’intention de la note envoyée aux travailleurs de la santé.

Il s'agit d'une mauvaise interprétation de ce qui a été dit dans la note de service originale. Celle qui est à la disposition des médias fait partie d’une série de communications faites par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) aux employés sur une base régulière , affirme-t-il.

Avec les informations de Danielle Dutrisac