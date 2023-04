Vétusté des infrastructures : le portrait empire aussi dans les cégeps et les universités

Or, la situation est loin d’être plus rose dans les établissements d’enseignement supérieur, si l’on se fie au plus récent Plan québécois des infrastructures (PQI).

En un an, malgré l’injection d’environ 650 millions de dollars pour le maintien du parc d’infrastructures, la proportion des cégeps et des universités en bon état (cotes de A, B ou C) a chuté, passant de 56 % à 52 %.

Le gouvernement s'éloigne donc plus qu'il ne se rapproche de ses cibles, c'est-à-dire avoir 70 % des infrastructures collégiales et 75 % des infrastructures universitaires en bon état d’ici 2026.

Par ailleurs, le coût estimé pour remettre en bon état le parc d’infrastructures, appelé déficit de maintien des actifs , a bondi de 7 % dans la dernière année.

L’ensemble de la situation s’explique par la constatation de nouveaux travaux à réaliser, détectés lors d’inspections récentes et la détérioration naturelle du parc des infrastructures , indique-t-on dans la documentation gouvernementale.

« Plusieurs [universités] sont des bâtiments patrimoniaux qui nécessiteront, au cours des prochaines années, des travaux complexes de réfection pour lesquels les coûts seront plus élevés en raison du prix des matériaux et du recours à une main-d’œuvre spécialisée. » — Une citation de Extrait du Plan québécois des infrastructures 2023-2033

L’âge moyen des universités en mauvais ou très mauvais état (cotes D ou E) est de plus de 75 ans et celui des cégeps les plus vétustes est de plus de 50 ans. Plusieurs bâtiments de l’Université McGill, par exemple, nécessiteront des rénovations ces prochaines années.

Sans se prononcer sur les objectifs précis chiffrés pour 2026, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, se dit convaincue que les investissements prévus de 6,3 milliards de dollars dans dix prochaines années seront suffisants pour combler une grande partie du déficit de maintien des actifs actuels.

« La ministre est confiante que les investissements annoncés permettront de combler une portion importante du rattrapage requis dans le maintien des infrastructures en enseignement supérieur. » — Une citation de Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry

Des experts sceptiques

Radio-Canada a demandé à deux experts en gestion et en entretien des infrastructures d’évaluer si les investissements prévus sauront corriger la détérioration constatée des cégeps et des universités. Tous deux estiment que le gouvernement devrait en faire plus, et différemment.

Ça va être très difficile d’atteindre les objectifs avec la dégradation de l’état des infrastructures et le niveau d’investissements qui, essentiellement, demeure assez stable, lance l’ingénieur Patrick Vallerand. Surtout avec l’inflation des coûts à prévoir dans le milieu de la construction!

« Il faudrait donner un genre d’électrochoc d’investissements pour pouvoir résorber le déficit de maintien d’actifs. » — Une citation de Patrick Vallerand, président de l’Association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec

Le professeur-chercheur Jean-Pascal Foucault, spécialiste reconnu tant au Québec qu’en France en gestion des actifs physiques, pense lui aussi qu’il est fort probable que les coûts réels d’une remise à niveau des infrastructures collégiales et universitaires soient sous-estimés par le gouvernement.

Surtout que la majorité des cégeps et universités ont maintenant dépassé le cycle de vie pour lequel ils ont été conçus, tant pour leur usage pratique que pour la durabilité des matériaux physiques, indique-t-il.

Les cégeps et universités sont dans une "phase de contagion" importante, illustre l’ingénieur de formation. Par exemple, la toiture coule. Avec le temps, l’eau s’infiltre dans les murs extérieurs, la moisissure affecte la qualité de l’air, et ainsi de suite.

Les problèmes de dégradation sont donc désormais exponentiels , résume-t-il. Ça va de plus en plus vite, plus le bâtiment vieillit. Donc, tout est en train de devenir de plus en plus complexe.

Devant l’ampleur de la tâche, et une dynamique politique basée sur des cycles de quatre ans, les décideurs optent pour une solution court-termiste suffisamment bonne plutôt que de trouver la solution optimale, explique Jean-Pascal Foucault. D’où des objectifs basés sur la recherche de la cote minimale C (en assez bon état) qui sont facilement communicables au grand public.

« Les cibles du gouvernement ne sont pas réalistes et sont susceptibles de ne pas l’être pour longtemps puisqu’elles ne s’inscrivent pas dans un cycle de vie compatible avec le cycle de vie d’un gouvernement, soit la période entre deux élections. » — Une citation de Jean-Pascal Foucault, ingénieur et professeur-chercheur à l’Université de technologie de Compiègne, Alliance Sorbonne

Un modèle à repenser pour mieux cibler l'urgent

Dans la foulée du dépôt du budget en mars dernier, le premier ministre François Legault et son ministre de l’Éducation Bernard Drainville ont tour à tour critiqué le calcul utilisé par les fonctionnaires pour juger de l’état des écoles et ont même soulevé l’hypothèse que les centres de services scolaires (CSS) pourraient être tentés de gonfler artificiellement leurs besoins pour obtenir un financement plus important.

Le premier ministre François Legault a alors mandaté le ministre des Infrastructures, Jonathan Julien, pour se pencher sur la méthodologie utilisée pour évaluer l'état des infrastructures publiques.

Ce débat interpelle Jean-Pascal Foucault. S’il n’appuie pas les propos tenus à l’encontre des CSS, il ne rejette pas du revers de la main la suggestion du premier ministre de réévaluer la méthode de calcul de la vétusté des infrastructures.

« Je peux comprendre que François Legault se soit questionné sur l’outil de mesure. [...] Le modèle en place va nécessairement démontrer une amplification des besoins dans les années futures. Donc, c’est fort probable que les cibles du gouvernement soient toujours reportées ou non atteintes. » — Une citation de Jean-Pascal Foucault, ingénieur et professeur-chercheur à l’Université de technologie de Compiègne, Alliance Sorbonne

Le professeur et chercheur salue la prise de conscience et d’engagement [des gouvernements des quinze dernières années] dans la volonté d’améliorer les bâtiments et infrastructures des Québécois . Mais il n’en demeure pas moins, selon lui, que le modèle actuel est à repenser et à améliorer.

Ce que je pense, c’est que les cibles ne sont pas les bonnes! martèle-t-il. Il estime que la méthode de calcul du niveau de vétusté des infrastructures basée sur l’indice d’état gouvernemental (IEG : cote A, B, C, D, E) n’est pas un bon outil pour évaluer les besoins réels pour rétablir une qualité adéquate des bâtiments et infrastructures des Québécois , selon lui.

Pourquoi? Parce que cet indicateur ne permet pas d’évaluer le caractère réellement urgent ou critique des travaux à faire, mais seulement s’il sera coûteux ou non de faire l’ensemble des réparations nécessaires. Ce modèle ne prend pas non plus en considération l’évolution des usages d’un bâtiment, c'est-à-dire comment chaque université ou cégep doit adapter au fil du temps ses espaces pour assurer les services à la communauté étudiante.

Résultat : une mauvaise distribution des investissements. J’ai l’impression que le système en place fait en sorte que lorsque les établissements d’enseignement supérieur reçoivent de l’argent, ils sont toujours insatisfaits. Parce que l’argent a été distribué dans une logique de un pour un pour le remplacement de toiture et non à la lumière de l’évolution de leur réalité.

Ce n’est pas la vétusté E d’un bâtiment qui importe, ce sont les risques associés au fait de ne rien faire. Les conséquences de ne pas rénover un bâtiment de cote C pourraient être plus graves et plus importantes que pour un bâtiment de cote E , explique M. Foucault.

Il recommande donc que les décideurs misent plutôt sur une approche de maîtrise des risques combinée au développement d'une stratégie immobilière pour chacun des établissements d’enseignement. Voilà, selon lui, un modèle qui brosserait un portrait plus complet et reflétant mieux les besoins réels sur le terrain.