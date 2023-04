Gatineau interdit l’usage des BTI sur son territoire

Cela fait plus d'un an et demi que la question du BTI préoccupe certains élus de Gatineau. La bactérie BTI est un agent utilisé à travers le monde pour lutter contre les insectes piqueurs et les mouches noires.

Le 14 février dernier, la conseillère municipale du district Mitigomijokan, Anik Des Marais a déposé une résolution au conseil visant à cesser et interdire l'épandage du BTI .

Il faut arrêter [l'épandage de BTI ] le plus rapidement possible pour mettre en œuvre le principe de précaution , a indiqué cette dernière en entrevue.

« En l’absence de certitude scientifique, c’est préférable de prévenir. Attendre une autre année, c’est risqué. » — Une citation de Anik Des Marais, conseillère municipale du district Mitigomijokan

Cette proposition a reçu l'appui de 13 conseillers, alors que sept autres ont voté contre.

Le BTI est donc désormais interdit, son usage doit cesser et les élus devront plancher sur des solutions de remplacement, comme des pièges à moustiques.

Des coûts importants pour la Ville

L’été dernier, la Ville a lancé des appels d’offres pour l’épandage de BTI pour l'année 2023, alors que le processus de réflexion devait être entamé. Un contrat d'une valeur de 228 000 $ a été attribué à une firme.

Lors du caucus préparatoire, la conseillère municipale du district du Carrefour-de-l'Hôpital, Olive Kamanyana, a demandé si la résiliation du contrat allait engendrer des coûts supplémentaires pour la Ville, advenant un vote favorable.

Selon Daniel Champagne, une clause a été incluse pour permettre à la Municipalité de l'annuler à tout moment, sans pénalité. Il faut toutefois souligner que cette clause oblige Gatineau à rembourser la compagnie pour les frais déjà engagés.

À peu près 80 % des dépenses du contrat annuel ont déjà été engagées, selon l'administration. Comme la proposition ira de l'avant, il faudra que la Municipalité rembourse ces sommes à l'entreprise.

La Ville devra donc débourser plus de 180 000 $.

Des orientations du Ministère

En matinée mardi, le ministère de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a publié sa revue de la littérature, ainsi que des orientations concernant l’épandage de BTI dans la province.

On y présente deux nouveautés, soit l’ajout de précautions pour réduire le risque de perturbation de la faune et la flore et l’interdiction d’utiliser les BTI dans les refuges fauniques.

Les élus de Gatineau attendaient cette information pour se prononcer.