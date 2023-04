Du dynamitage provoque un léger séisme à Rouyn-Noranda

De nombreux citoyens se sont alors questionnés sur les réseaux sociaux pour connaître l’origine de l'explosion. Il s’agissait en fait de travaux de dynamitage effectués sur le site du parc à résidus miniers Noranda 5 appartenant à la Fonderie Horne.

L’entreprise réalise des travaux de dynamitage dans le secteur depuis 2019 afin de rehausser les digues sur le site Noranda 5. Des vibrations ont été ressenties par des citoyens dans une bonne partie de la municipalité, mardi midi.

Le dynamitage a d’ailleurs été détecté par Séisme Canada, qui a évalué qu’il s’agissait d’un séisme de magnitude 1,6 sur l’échelle de Richter, ce qui est relativement faible.

« Soyez assurés que nous mettons tout en place pour minimiser les nuisances en lien avec nos travaux à notre parc à résidus et que nous suivons les meilleures pratiques de l’industrie pour voir à la sécurité de nos employés, entrepreneurs et du public », mentionne la direction de la Fonderie Horne dans une publication.

L'entreprise affirme que toutes les normes ont été respectées lors du sautage, tant sur le plan des vibrations que sur celui des décibels. « Les données recueillies aux sept sismographes en place nous le confirment. Nous tenons à remercier les gens qui nous ont contactés pour nous faire part de cette information et de leurs préoccupations. Ceci nous permet de revoir et d’améliorer nos pratiques afin de diminuer le plus possible les nuisances reliées à nos opérations », ajoute la fonderie.

Celle-ci indique qu'à court terme, des appareils de mesure seront ajoutés et qu'elle élargira la portée de ses communications et publications en lien avec ces travaux.