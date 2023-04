Lettres de mandat : l’Ontario défend le secret du cabinet devant la Cour suprême du Canada

Le gouvernement conservateur de l'Ontario soutient devant le plus haut tribunal du Canada que la divulgation des lettres de mandat de ses ministres violerait le principe clef des régimes parlementaires de type Westminster qui est basé sur la confidentialité des délibérations du cabinet. Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario lui avait ordonné en 2019 de remettre ces documents à CBC qui en avait fait la demande.

Les lettres de mandat sont des missives dans lesquelles le premier ministre de la province décrit ses attentes à l'endroit de chacun de ses ministres au moment de leur entrée en fonction.

Les membres du premier Cabinet de Doug Ford posent en compagnie de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Elizabeth Dowdeswell, en 2018. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Elles sont généralement rendues publiques par les gouvernements. CBC tente depuis l'été 2018 d'obtenir des copies des 23 lettres en question en vertu de la Loi sur l'accès à l'information de l'Ontario.

Une première au pays

C'est la première fois au Canada que des tribunaux se penchent sur la question entourant l'obligation de les rendre publiques.

Le gouvernement Ford a tenté, sans succès, d'empêcher la divulgation de leur contenu, d'abord devant la Cour divisionnaire puis la Cour d'appel de l'Ontario, en évoquant le secret entourant les délibérations du cabinet.

Ses avocats ont déclaré, mardi, que la confidentialité, la franchise et la solidarité sont fondamentales dans un système où les ministres responsables décident collectivement de politiques gouvernementales .

Le procureur général de l'Ontario, Doug Downey, tente une troisième fois de convaincre les tribunaux de la nécessité de garder les lettres de mandat confidentielles. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Ils soutiennent que la cause est cruciale pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui s'inspirent du modèle parlementaire de Westminster dans lequel les ministres sont formellement désignés sur l'avis du premier ministre et dans lequel ils siègent au Cabinet.

L'enjeu soulève des questions d'importance publique concernant la nature des délibérations et des dossiers du Cabinet qui révéleraient la substance des délibérations du Cabinet, le rôle du premier ministre et celui du Cabinet , peut-on lire dans le mémoire du gouvernement.

Un secret bien gardé

En ce sens, ces missives sont des documents qui révèlent le contenu des discussions du Cabinet, lequel doit rester confidentiel en tout temps selon eux. Les avocats précisent que la confidentialité est d'ailleurs l'un des rares privilèges du pouvoir exécutif.

Le secret fait en sorte que le pouvoir exécutif est efficace, selon eux, et les tribunaux ne doivent pas réduire l'importance de la confidentialité des travaux du Cabinet.

L'ex-commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, Brian Beamish, est celui qui avait accepté de remettre à CBC les lettres de mandat du premier gouvernement Ford. Photo : Radio-Canada / Keith Whalen

Ils ajoutent que les décisions du Commissaire et des deux tribunaux inférieurs qui leur étaient défavorables sont en outre déraisonnables, parce qu'ils n'ont pas tenu compte des exemptions à la loi.

Le Commissaire ne s'en est tenu qu'au préambule de la loi, selon Judie Im, l'une des avocates du gouvernement.

Or, l'article 12 de la loi prévoit de nombreuses exceptions. La décision du Commissaire ne suit pas l'esprit de la loi , explique-t-elle.

L'adverbe notamment inscrit dans la loi à l'alinéa 1 fait toutefois l'objet d'interprétations différentes entre les différentes parties, parce que ce mot a induit le Commissaire en erreur, selon le gouvernement.

Documents du Conseil exécutif 12 (1) un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités, notamment : a) l’ordre du jour, le procès-verbal ou un autre relevé des délibérations ou des décisions du Conseil exécutif; b) un document qui relate un choix politique ou des recommandations qui ont été ou seront présentées au Conseil exécutif; c) un document qui contient les données de base ou les études menées sur certaines questions qui ont été présentées au Conseil exécutif avant que ces décisions ne soient prises; d) un document qui est le fruit d’une consultation entre ministres sur des questions reliées à l’élaboration de décisions gouvernementales ou à la formulation de politiques gouvernementales; e) un document destiné à un ministre et qui concerne des questions qui ont été ou seront présentées au Conseil ou qui font l’objet d’une consultation entre ministres relativement aux décisions gouvernementales; f) les projets de loi ou de règlement. Source : Loi sur l'accès à l'information de l'Ontario

Me Im précise que le Commissaire a adopté une approche étroite et restrictive en interprétant la substance des délibérations qui équivaut à une incursion injustifiée dans le fonctionnement du cabinet .

Elle ajoute que le législateur a en outre donné le droit au Cabinet de garder ses délibérations secrètes. C'est ce processus de prise de décision du Cabinet qui doit demeurer confidentiel , dit-elle.

Selon l'avocate, les limites à la divulgation de ces lettres ne sont pas exagérées, mais raisonnables.

Doug Ford avait obtenu au printemps 2022 un dernier sursis avec la décision de la Cour suprême du Canada d'entendre l'appel de son gouvernement. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les informations qu'elles contiennent sont en outre disponibles dans les plateformes électorales des partis, les débats à l'Assemblée législative, les conférences de presse des ministres ou les débats télévisés préélectoraux.

Les procureurs généraux de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, qui ont obtenu chacun le statut d'intervenant dans cette cause, appuient la position de leur confrère de l'Ontario.

L'avocat de l'Alberta, Sean McDonough, a même comparé les lettres de mandat à des liens privilégiés entre un avocat et son client .

Les positions adverses

À l'époque, le commissaire Brian Beamish avait pourtant conclu que le Cabinet n'avait pas réussi à démontrer que les lettres révéleraient la substance des délibérations entre le premier ministre et ses 23 ministres.

Dans leur réplique, les avocats du Bureau du Commissaire affirment que la publication des missives ne risque pas de divulguer les secrets du Cabinet, puisqu'elles ne concernent pas le processus qui a mené à ces décisions ni sur les autres options qui ont été rejetées en cours de route, mais bien le résultat final.

Plusieurs groupes et associations sont représentés dans cette cause. C'est le cas du diffuseur public CBC .

La lutte que mène CBC pour obtenir ces lettres de mandat va au cœur même des raisons pour lesquelles ces lois d'accès à l'information ont été conçues , déclare son avocat, Justin Safayeni.

Les informations qu'elles contiennent permettent au public de rester bien informé et de tenir le gouvernement responsable de ses actions et, en fin de compte, de favoriser le processus démocratique , conclut Me Safayeni.

La cheffe de l'opposition officielle, la néo-démocrate Marit Stiles. Photo : Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press

Les sept juges de la Cour suprême ont mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée, mais ce troisième appel du gouvernement n'est pas passé inaperçu à Queen's Park.

Le NPD , le PLO et le PVO laissent tous entendre que les conservateurs cachent quelque chose aux Ontariens.

Le public est en droit de connaître les priorités du gouvernement, c'est une question de transparence , déclare la cheffe de l'opposition officielle, Marit Stiles.

Mme Stiles s'interroge en outre sur les nombreux efforts et les honoraires que le gouvernement dépense dans cette cause judiciaire pour cacher le contenu de ces missives.

Le premier ministre Ford n'a pas tardé à réagir, en affirmant que son gouvernement a toujours été transparent.

Ces lettres contiennent ce que nous avons dit pendant les élections, nous allons construire des maisons et des transports en commun, et nous assurer que des entreprises investissent ici en Ontario et c'est exactement ce que nous faisons , a-t-il dit en conférence de presse à Toronto.