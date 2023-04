Une spirale mystérieuse observée dans le ciel du Grand Nord

Une mystérieuse spirale de lumière a illuminé le ciel au-dessus de certaines régions de l’Alaska, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest au cours du week-end, éclipsant l’espace d’un moment les aurores boréales qui dansaient dans le ciel ce soir-là et attisant la curiosité des spectateurs.

Shannon Mallory se trouvait au Little Atlin Lodge, à une centaine de kilomètres au sud de Whitehorse avec deux amis arrivés de France et d’Allemagne pour observer les aurores boréales.

Au moment d’aller dormir, vers 3 heures du matin, Shannon décide de regarder une dernière fois par la fenêtre. C’est à ce moment qu’elle a pu observer la spirale dans le ciel.

J’ai pris des photos et c’est devenu de plus en plus clair jusqu’à disparaître. Mes amis étaient impressionnés par ce qu’ils venaient de voir en plus d’avoir vu des aurores boréales pour la première fois , explique-t-elle.

La spirale est devenue de plus en plus lumineuse avant de disparaître subitement. Photo : Fournie par Shannon Mallory

Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’une aurore boréale un peu étrange. Peut-être un type d’aurore très rare que je n’aurais jamais vu avant? Il était aussi 3 heures alors je me demandais si je n’imaginais pas des choses , raconte-t-elle.

Shannon Mallory n’est pas la seule personne à s’être posé cette question.

Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait. Est-ce que nous voyions un ovni? illustre Talia MacDonald qui a observé le phénomène depuis la route Dempster, dans le nord du Yukon.

C’était un peu effrayant puisque nous étions les seuls sur la route , souligne-t-elle en expliquant se rendre jusqu’à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest.

Alors qu’ils se trouvaient près d'Eagle Plains, au Yukon, son conjoint, qui était au volant, l’a réveillé d’un coup pensant halluciner.

Paul pensait qu’il déraillait parce qu’il conduisait depuis sept heures à ce point-là , raconte Talia MacDonald.

Une fusée SpaceX

Le phénomène spectaculaire a pourtant une explication qui n’a rien à voir avec les aurores boréales. Selon le physicien de l’Université de l’Alaska, Don Hampton, il s’agirait plutôt d’une fusée de la compagnie américaine SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk.

Le physicien dormait lorsque la spirale de lumière a été aperçue dans le ciel de l’Alaska, mais il a pu observer les images capturées par les caméras de l’Université au centre de recherche Poker Flat Research Range.

J’ai déjà vu ce phénomène avant, alors je me suis dit que ça devait être dû à un décollage , explique-t-il.

Une fusée de SpaceX avait justement décollé d’une base en Californie quelques heures plus tôt et devait, selon Don Hampton, être dans sa seconde orbite, au-dessus de l’Alaska, lorsque les gens ont pu l’apercevoir.

Il explique que la spirale serait en fait constituée de vapeur de carburant non utilisé qui est éjecté de la fusée, un processus fréquent lors de mission spatiale, et qui peut être visible si les conditions sont bonnes.

Alors nous étions simplement au bon endroit et au bon moment en Alaska pour pouvoir le voir , assure-t-il.

Avec des informations de Carla Ulrich