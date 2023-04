Le prix du stationnement de la plage Parlee passe à 20 $, c’est trop pour certains

Pour profiter de l’eau chaude et salée de la plage Parlee, il faut désormais remettre à l’entrée un billet vert à l’effigie de la reine sans espérer de monnaie en retour. L’année dernière, il ne fallait que 14 dollars pour y entrer.

Qu’il faille maintenant débourser 20 dollars, taxe comprise, par jour et par voiture pour avoir accès à l’une des plages les plus réputées du Nouveau-Brunswick, c’est trop aux yeux de jumelles monctoniennes qui avaient pour habitude de se rendre au moins cinq fois par été à la plage de Shediac.

Pour quelques heures, c’est ridicule. Ce n’est pas correct , affirme Emlyn Reid. Pour les jumelles, bientôt diplômées de l’école secondaire, la plage Parlee était une alternative abordable aux piscines publiques.

Les jumelles Kathryn et Emelyn Reid Photo : Radio-Canada

Bien des gens comme nous ne peuvent se permettre un abonnement à la piscine , lance Kathryn Reid.

Elles se résoudront probablement à n’aller qu’une fois cet été à la plage Parlee avant d'entamer leurs études universitaires.

Elles ne sont pas les seules à trouver que le prix est démesuré. Maintenant à ce prix-là, peut-être ajouter un petit de personnes dans l'auto puis séparer le prix, rendu à ce prix-là , explique Mathieu Blanchard.

Odette Cormier est du même avis. Si faut que j'y aille avec mon char, je trouve que ça va être cher, parce qu'on a d'autres affaires à payer : le loyer, l'électricité, toutes les affaires, so.

Un prix plus élevé et des problèmes selon le député provincial

Jacques LeBlanc, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, craint qu'un prix d'entrée de plus en plus élevé n’entraîne d’autres problèmes.

Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les plages qui sont plus privées, donc que les gens [vont] où il y a pas de sécurité, pas de sauveteurs , explique-t-il.

Le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il croit aussi que la GRC devra patrouiller davantage près de la plage pour éviter que les visiteurs ne stationnent leur voiture de manière illégale.

Le député libéral rappelle que le gouvernement provincial, responsable des parcs provinciaux comme celui de la plage Parlee, a un important surplus et qu'il devrait donc, selon lui, être en mesure d’absorber une partie de l’augmentation.

Il pense aussi que certains décideront de ne pas se rendre à la plage Parlee ou, du moins, de s'y rendre moins souvent cet été. Pour M. LeBlanc, il s'agit maintenant d'un luxe d'aller à cette plage.

Amélioration des infrastructures

Le ministère du Tourisme expliquait il y a quelques mois que des améliorations aux infrastructures - terrain de jeu adapté, toilettes et espace pour les familles notamment - expliquaient une telle augmentation du prix d'entrée.

Le ministère n'a pas accepté les demandes d'entrevues de Radio-Canada ni offert de plus amples renseignements.

Des visiteurs de la plage Parlee à Shediac (archives) Photo : Radio-Canada / Guy A. LeBlanc

À titre de comparaison, pour aller les plages Murray et New River, il faut débourser 15 dollars par jour et par voiture.

À la plage Aboiteau, qui se trouve à une vingtaine de minutes de la plage Parlee, le prix d’entrée est de sept ou 12 dollars selon la proximité du stationnement à la plage.

Comme dans les autres parcs provinciaux, il est possible de se procurer un laissez-passer pour la saison. Il ne devient toutefois rentable qu’après sept visites.

Pour les motocyclettes, le prix d’entrée, taxe comprise, est de 15 dollars par jour, alors qu’il est de 75 dollars pour les autobus. Aucun prix n’est indiqué pour les piétons et les cyclistes.