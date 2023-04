Deux candidats, deux styles : Serge Brideau et Susan Holt dans le dernier droit

L’hôtesse au foyer

Serge Brideau entre avec énergie. Sa voix porte, ses phrases sont courtes, claires et ses blagues font mouche. Il sert rapidement la main de la quinzaine d’aînés venus le rencontrer dans un petit salon.

Une quinzaine de résidents se sont déplacés dans un salon pour écouter les deux candidats aux élections partielles de Bathurst-est-Nepisiguit-Saint-Isidore. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le candidat se présente rapidement. Ancien travailleur de foyer de soins, Serge Brideau est dans son élément. Il a également apporté son arme secrète : sa guitare.

Celui qui est aussi musicien lance : Je comprends qu’il y a du monde que ça fait longtemps que vous votez libéral. C’est correct, cassez-vous pas la tête avec ça, mais je vais quand même vous faire une coupe de chansons!

Serge Brideau a apporté sa guitare pour visiter le foyer de soins. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Serge Brideau enchaîne quelques succès, passant de 1755 à Elvis Presley. Le temps d’une transition entre deux morceaux, il fait une blague ou raconte une anecdote. On y reconnaît les codes d’un spectacle sur scène. Les aînés sourient, applaudissent et chantent avec lui.

Serge Brideau vient du coin et ça paraît. Il se tourne vers une résidente.

- Est-ce que vous êtes la mère de Michel Power?

- Oui! , répond Gisèle Savoie tout sourire.

Serge Brideau a été à l’école avec son fils. Le contact est naturel. Le charme opère. Savez-vous pour qui vous allez voter? Pour lui qui a chanté! , répond-elle.

Le candidat aux élections Serge Brideau est allé égayer l'après-midi d'une quinzaine de résidents d'un foyer de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Qu’est-ce que le gouvernement pourrait bien faire pour vous aider? Si icitte il pouvait y avoir de la musique une fois de temps en temps, comme ça, ça ferait du bien! , répond Donalda Benoît.

Pendant la trentaine de minutes avec le candidat vert, il aura été finalement peu question de politique. Certains n’ont même pas réalisé que cet homme venu leur chanter des chansons est également candidat aux élections partielles.

C’est un petit cadeau que je leur donne. Je le faisais avant de me lancer en campagne et je vais le faire après , explique Serge Brideau.

Empathique Susan Holt

Une vingtaine de minutes plus tard, c’est au tour de Susan Holt de courtiser ces mêmes résidents.

Venue seule, le ton est différent. Elle discute avec la quinzaine de personnes une par une, en laissant tomber quelques fois un je viens de Fredericton, je m'excuse . Moins naturelle, la communication avec les résidents demande parfois des efforts.

C’est votre fête? Est-ce qu’on va chanter? , lance Susan Holt à une dame, avant d'entamer sans beaucoup d’assurance le chant du joyeux anniversaire.

Rosanna Vienneau et Donalda Benoît ont écouté les politiciens pendant leur visite. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Mais contrairement à Serge Brideau, elle reste près d’une heure avec les résidents. Peu à peu, les aînés s’ouvrent à elle, donnant lieu à des échanges plus personnels.

Quelques aînés vont ainsi partager leurs inquiétudes concernant les services de santé.

La semaine passée dans le journal, il y avait une petite fille, elle a été sur le plancher de l’hôpital pendant six heures de temps , se scandalise une dame.

[Les problèmes], ce n’est pas juste à l’hôpital de Bathurst , ajoute une personne. Une autre raconte ses derniers moments avec un proche. Susan Holt les écoute.

Je vais choisir toi! lance Gisèle Savoie… qui avait dit la même chose à propos de Serge Brideau.

Susan Holt a eu les yeux rougis en discutant avec une dame. Photo : Radio-Canada

Après près d’une heure, une dame craque, elle a perdu son fils à l’hôpital. Elle est persuadée qu’il aurait survécu s’il avait eu de meilleurs services, plus personnels. Elle éclate en sanglots.

La dame n’est pas la seule à sangloter. On va faire de notre mieux pour améliorer ça , dit la cheffe libérale avec émotion, en s’approchant d’elle.

Est-ce que ça arrive souvent que vous fassiez pleurer les gens? Ça arrive peut-être plus souvent que vous imaginer, il y a du monde qui ne se sent pas entendu , répondra plus tard Susan Holt.

Garder les employés

Au côté du petit salon, Éric Imbault observe toute l’activité. Il est le superviseur du foyer. Il profite de la venue des deux politiciens pour parler de son principal enjeu : comment garder ses employés.

Susan Holt discute avec les superviseurs du foyer de soins. Photo : Radio-Canada

Le coût de la vie est en hausse mais les salaires restent-là , indique-t-il à Susan Holt. Est-ce qu’il y a un plan pour les employés? Selon lui, le gouvernement doit aider les foyers de soins privés.

« Il n’y a pas juste nous autres. C’est surtout le domaine de la santé, à cause que c’est débordé. » — Une citation de Éric Imbault, superviseur au Foyer chez Annie

Le superviseur va aller voter, mais il tempère ses attentes. Ça fait huit ans que je vote, ça fait huit ans qu’il n’y a rien qui a été fait. Je me dis… pourquoi voter honnêtement.

De grands souliers à chausser

Quarante-cinq minutes plus à l’est, à Saint-Isidore, c’est un dur après-midi d’avril, froid, brumeux et humide.

Patricia Mallet remarque qu'il ne sera pas aisé pour le prochain député de prendre le relais de Denis Landry. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

À l’intérieur de l’épicerie Notre Marché, Patricia Mallet a croisé les deux candidats ces dernières semaines. Elle souligne que ça va être un défi de prendre la relève de Denis Landry, l’ancien député. Je pense que tout le monde aimait Denis Landry.

« Pour le remplacer, il va falloir qu’on donne une chance aux nouveaux qui se présentent. » — Une citation de Patricia Mallet

Les mains pleines de poulet rôti qu’elle apprête pour ses clients, elle partage son souhait. Moi ce que j’aimerais, c’est que les autres aient autant de cœur [que Denis Landry]!

Le vote par anticipation est terminé. Le jour du vote aura lieu le 24 avril. Patricia Mallet compte bien exprimer sa voix.

On est obligé d’aller voter, c’est notre devoir. Et si on manque notre coup, et bien, qu’est-ce que tu veux, faut vivre avec!

Susan Holt se présente pour le Parti libéral. Serge Brideau pour le Parti vert. Alex White est le troisième candidat, il est du Nouveau parti démocratique.