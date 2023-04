Vacances en Jamaïque : Trudeau fustigé pour ses liens avec les « super riches »

Accusé d’être déconnecté et de manquer de jugement, Justin Trudeau a encaissé une série d’attaques en Chambre à la suite de révélations entourant ses vacances familiales en Jamaïque lors du dernier temps des fêtes.

À de nombreuses reprises, le premier ministre a affirmé avoir tout simplement rendu visite à ses amis de la famille Green, qui possède un luxueux domaine où Justin Trudeau a séjourné du 26 décembre au 4 janvier. Les Greens possèdent aussi des hôtels de luxe dans les Caraïbes, entre autres.

Le domaine Prospect en Jamaïque doté de cinq villas au bord de la mer des Caraïbes. Photo : Domaine prospect

C’est une famille avec qui on est amis depuis 50 ans et on a toujours travaillé avec le commissaire à l’éthique pour s’assurer que toutes les règles soient suivies , a affirmé Justin Trudeau.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a plutôt accusé le premier ministre de s'acoquiner avec une élite mondiale qui cherche à influencer les décisions gouvernementales. Tout autre citoyen canadien, a-t-il lancé, aurait dû payer de sa poche pour avoir accès aux villas détenues par la famille Green.

Il n’y a jamais rien de gratuit , a lancé Pierre Poilievre durant la Période de questions. Le but, c’est d’obtenir de l’influence et du pouvoir de la part des super riches.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a repris une expression remontant à l’époque de la Commission Charbonneau sur l’industrie de la construction au Québec pour critiquer les vacances de Justin Trudeau: Un chum, c’est un chum.

Inquiétude chez les libéraux

Tel que révélé par Radio-Canada, Justin Trudeau et sa famille ont célébré le Nouvel An sur un domaine luxueux de 400 hectares du nord de la Jamaïque.

Le voyage avait obtenu l’aval du commissaire à l’éthique avant le départ, étant donné que les Trudeau et les Green qui se fréquentent depuis les années 1970.

Alexander et Andrew Green Photo : Alexander et Andrew Green via Bernews

Toutefois, le premier ministre n’a pas voulu indiquer si lui ou le commissaire à l’éthique étaient au courant avant le voyage que deux membres de la famille Green ont fait un don important en 2021 à la Fondation Pierre Elliott Trudeau pour créer une bourse d’étude.

Certaines sources libérales craignent maintenant l’impact de ces révélations sur l’image du premier ministre.

On s’en passerait , laisse tomber un élu libéral en entrevue téléphonique. C’est sûr que du point de vue de la perception, ça va nous nuire.

Toutefois, plusieurs libéraux pensent que le premier ministre ferait l’objet de critiques peu importe l’endroit où il choisirait de prendre ses vacances.

D’autres sources libérales croient que le premier ministre s’expose aux critiques de l’opposition et que son goût du luxe serait son talon d’achille .

Le domaine Prospect a été acquis dans les années 1930 par le grand-père d'Alexander et Andrew Green. Photo : Domaine Prospect

Feux croisés de l’opposition

L’opposition croit que le premier ministre aurait dû éviter ce voyage alors que la crise de l’inflation battait son plein au Canada.

Selon Yves-François Blanchet, Justin Trudeau s’expose à l'opulence des amis de la famille, alors que les citoyens du Québec et du Canada, eux, se demandent s’ils vont être capables de payer l’hypothèque dans six mois ou n’ont pas accès à un chèque de pension de vieillesse qui suit l’augmentation du coût de la vie.

En conférence de presse, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a affirmé que Justin Trudeau ne prend pas au sérieux les problèmes financiers des Canadiens étant donné son propre train de vie.

« Le mode de vie de ce premier ministre, la vie de ce premier ministre fait en sorte qu’il ne comprend pas les défis des gens. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD

Mario Dion, qui était le commissaire à l’éthique lors de l’évaluation du voyage en Jamaïque, a affirmé qu’il est important de faire une distinction entre sa décision d’approuver un voyage chez des amis, et la manière que ce voyage est perçu par la population.

Acceptable légalement ne veux pas nécessairement dire que ce le sera au niveau de l’opinion publique… et c’est bien ainsi , a-t-il déclaré sur Twitter.