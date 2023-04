Hausse des loyers : de plus en plus de locataires appellent à l’aide

C’est 200 demandes de locataires de plus qu’en 2022 pour le regroupement, alors que l’année est loin d’être terminée.

La Coalition dit aussi remarquer des hausses de loyer plus élevées cette année, particulièrement pour les logements à faible coût.

En moyenne, les locataires qui ont contacté les groupes de la Coalition ont reçu un avis d’augmentation de loyer de 53,96 $ par mois, du jamais-vu dans la région, soit une hausse de 6,4 % , peut-on lire dans le communiqué du regroupement. L’organisation croit plutôt que les locataires auraient dû obtenir une hausse de 30 $ par mois, approximativement.

Chaque année, le Tribunal administratif du logement (TAL) établit un taux moyen d’augmentation de loyer à titre d’indice. Pour 2023, le TAL suggère une augmentation de 2,3 % pour les logements non chauffés et de 2,8 % pour les logements chauffés à l'électricité.

Pour une intervention du gouvernement

Selon la Coalition, le gouvernement du Québec doit agir pour instaurer un contrôle obligatoire des loyers. Une manifestation des organismes communautaires est prévue en ce sens pour le 24 avril prochain.

Dans la région de Québec, les loyers à moins de 1 000 $ se font rares. Leur taux d'inoccupation était de moins de 1 % en octobre dernier.

La Coalition de Québec contre la hausse des loyers est formée d’Action-Logement Duberger-Les Saules, du Bureau d’animation et information logement du Québec Métropolitain (BAIL), du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS), du Comité logement d’aide de Québec Ouest (CLAQO), du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (Compop), de la Ruche Vanier et de la Table citoyenne du Littoral Est.