Le conseil municipal se prononce en faveur du contrat pour le matériel roulant du tramway

L’appui a toutefois été obtenu sur une mince avance : 11 se sont prononcés en faveur, 10 s'y sont opposés.

Le maire Bruno Marchand avait besoin d’un seul appui pour adopter le contrat. Québec forte et fière a pu compter sur le vote de Jackie Smith, cheffe de Transition Québec.

L’opposition officielle, Québec d'abord, et la deuxième opposition, Priorité Québec, ont voté contre, ainsi que les conseillers indépendants Jean-François Gosselin et Bianca Dussault. L’absence de la conseillère de Québec d’abord, Alicia Despins, a permis à l’équipe du maire d’obtenir la majorité.

Les élus de l'opposition officielle se sont prononcés contre, puisqu’ils voulaient avoir accès au contrat qui sera signé entre la Ville de Québec et la multinationale française Alstom. La demande a été refusée par le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest, selon qui des éléments du contrat peuvent influencer la suite des démarches.

L’opposition officielle, Québec d'abord, a voté contre le contrat conclu avec Alstom pour le volet du matériel roulant du projet de tramway de Québec. Photo : Radio-Canada

Nous souhaitons avoir un tramway dans les rues de Québec. Ce projet-là, on y a cru depuis le début, mais on n'a pas l'information que ce projet-là se fait au juste coût, on n'a pas de garantie à faire aux citoyens , affirme le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve.

Le contrat avec Alstom ne sera pas dévoilé avant la fin du processus d’appel de propositions relativement au volet Infrastructures, quelque part l’automne prochain.

Avant le vote

Mardi avant le vote, le maire Marchand a proposé aux partis d'opposition de prolonger le comité plénier qui avait lieu lundi afin que Daniel Genest réponde aux questions supplémentaires des élus.

Il espérait que le prolongement du comité plénier convainque l'équipe de Québec d’abord de voter en faveur.

Nous avons posé nos questions aujourd'hui et elles n'ont pas trouvé de réponse. [...] Nous sommes tristes d'avoir voté contre, mais on est inquiets de voir la façon dont la Ville mène le projet , argue Claude Villeneuve.