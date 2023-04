Alouette dénonce le manque de fiabilité d’Air Canada

Le vice-président finances et administration d’Alouette, Charles-André Nadeau, déplore que les employés et les partenaires de la plus importante aluminerie des Amériques subissent les contrecoups des aléas d’Air Canada, une réalité qui préoccupe le milieu des affaires de Sept-Îles.

L’aluminerie Alouette se dit insatisfaite de la qualité et de la fiabilité de l’offre proposée par Air Canada. C'est ce qu'elle énonce dans une lettre adressée au transporteur aérien le 1er mars dernier.

L’incertitude constante quant à l'assiduité des vols est devenue un enjeu majeur pour le bon déroulement de nos opérations , écrit-il dans sa missive.

Des données compilées par la firme de données aériennes Cirium à la demande du quotidien La Presse démontrent un taux de fiabilité de 82 % des vols d’Air Canada au départ de l’aéroport de Sept-Îles. 18 % des vols prévus à partir du tarmac de Sept-Îles ont donc été annulés entre janvier et mars 2023.

La limitation importante de l’offre de service, les horaires inflexibles, la récurrence des retards et finalement les reports et annulations de vols sans préavis causent des maux de tête au personnel de l’entreprise installée sur les berges de la baie de Sept-Îles.

La direction d'Alouette se dit victime des contrecoups des fréquentes annulations de vols d'Air Canada. Photo : Gracieuseté : Aluminerie Alouette

En entrevue avec Radio-Canada mardi, M. Nadeau a expliqué que le manque de fiabilité du transporteur aérien commence à déranger les actionnaires de l’aluminerie.

« Il est arrivé à quelques reprises, et c’est de plus en plus fréquent, que certains actionnaires ne puissent pas nous rendre visite ici à Sept-Îles parce que le vol n’a pas pu se rendre. » — Une citation de Charles-André Nadeau, vice-président finances et administration chez Alouette

Une vague de frustration

La voix de la direction d’Alouette s’ajoute donc à celle de certains membres du public qui dénoncent une desserte aérienne inconstante depuis plus d’un an maintenant.

Les entrepreneurs de la région seraient également exaspérés par cette situation.

Alouette a raison! lance le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam. Depuis son entrée en fonction, au cours de la dernière année, John-James Blanchette recueille des témoignages de petites entreprises qui se disent affectées par le manque de prévisibilité associée à la voie des airs.

« Ce n’est pas un secret : on a un problème au niveau de la desserte aérienne et ça fait des années que ça dure. » — Une citation de John-James Blanchette, directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam

Des rencontres annulées ou retardées ou des voyages d’affaires qui tombent à l’eau parce qu’un vol est annulé, ce sont des situations qu’on entend souvent de la part de nos membres , avance-t-il.

Joint par téléphone mardi après-midi, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, s'est également dit solidaire avec la démarche entamée par Alouette. Les répercussions sur la population nord-côtière sont loin d’être bénignes.

Le service des communications du CISSS de la Côte-Nord indique en effet que les retards et les annulations de vols ont certains impacts pour les médecins et le personnel qui se déplacent en avion pour offrir des services à la population, des répercussions qui peuvent comporter le report ou l’annulation de rendez-vous planifiés.

Il n’en revient pas pour autant à un seul transporteur de porter tout le blâme du monde, tempère John-James Blanchette. On entend souvent parler d’Air Canada, mais c’est sûr que si on a un système qui dépend du bon fonctionnement d’à peine plus de deux transporteurs, ça va mal.

John-James Blanchette, directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, affirme que plusieurs entreprises se plaignent des vols annulés à l'aéroport de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce moment, avec le gouvernement Legault, on n’a même pas la reconnaissance du problème , déplore le directeur général de la Chambre de commerce. Tout ce qu’on nous dit, c’est qu’on nous offre des vols à 500 $ alors que c’est une solution qui ne change pas grand-chose.

Québec veut agir

Plus de 600 kilomètres et presque huit heures de conduite sur la route 138 séparent Sept-Îles de Québec. À l'Assemblée nationale, on affirme être bien au fait de toutes les revendications qui concernent la desserte aérienne régionale.

Intercepté entre deux périodes de questions au Salon bleu, le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, s'est défendu de ne pas être sensible aux problèmes des entreprises et des particuliers de la Côte-Nord.

On était en copie conforme de la lettre envoyée à Air Canada en mars , a indiqué l’ancien maire de Baie-Comeau. C’est une situation très préoccupante pour l’ensemble des régions.

Maintenant président du comité de travail sur le transport aérien régional pour la Coalition avenir Québec, il souhaite travailler de concert avec les entreprises de transport aérien pour trouver des solutions au problème dénoncé.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, affirme travailler de concert avec les transporteurs aériens pour améliorer la desserte régionale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Parmi les mandats de son comité, on trouve celui de cibler les interventions possibles sur la fréquence des dessertes . Pourtant, la simple compilation des données pour dresser le portrait d’une desserte défaillante apparaît laborieuse.

En effet, l’aéroport de Sept-Îles est de compétence fédérale. Je dois constamment rester en contact avec le ministre des Transports à Ottawa , a indiqué M. Montigny. Si le fédéral ne nous transmet pas les données que je lui demande, c’est difficile d’arriver avec des solutions.

Au moment d’écrire ces lignes, Transports Canada n’avait toujours pas eu le temps de répondre aux questions soumises par Radio-Canada mardi.

Laissés sans réponse

La lettre envoyée en mars par Alouette se conclut avec une main tendue par l’aluminerie, qui propose de collaborer avec Air Canada afin d'implanter des solutions durables pour l’ensemble de la communauté de la Côte-Nord .

Pourtant, c’est un silence radio qui a suivi l’envoi de la missive, il y a un mois et demi. On n’a eu aucun retour d’Air Canada, et je trouve ça triste, en fait. Ça me démontre ce qu’Air Canada pense des régions , se désole le dirigeant.

Air Canada n'a pas accusé réception de la lettre envoyée par Alouette et a refusé notre demande d'entrevue. La compagnie dit toutefois être consciente des problèmes opérationnels et affirme poursuivre les efforts pour améliorer la desserte régionale.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie et d'Aurélie Girard