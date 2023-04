Inondations : le fleuve Saint-Jean devrait déborder dans la région de Fredericton

Depuis quelques jours, je dirais même quelques heures, on a vu une augmentation assez substantielle du niveau du fleuve Saint-Jean , a indiqué mardi après-midi le coordonnateur de la gestion des urgences de l’Organisation des Mesures d’Urgence du Nouveau-Brunswick, Tom Levesque.

À Saint-Hilaire, la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Les eaux du fleuve devraient atteindre — et même dépasser — le niveau d’inondation d’ici mercredi à Fredericton et Gagetown et d’ici jeudi à Jemseg. À Fredericton, la situation devrait s’améliorer à partir de vendredi. Pour les deux autres localités, la décrue n’est pas prévue avant la semaine prochaine.

Les niveaux d’eau au Nouveau-Brunswick sont pour le moment loin des crues records de 2018. Mais le coordonnateur alerte sur l'imprévisibilité du fleuve et de la météo.

On ne sait jamais, avec les précipitations qui sont présentement dans la région de Fredericton et tout cela, on peut quand même voir des niveaux élevés , avertit tout de même Tom Levesque. Les prochaines journées vont être les plus critiques […] on suit la situation de près.

Appel à la vigilance

Différents facteurs sont responsables de la montée des eaux actuelles, notamment la fonte des neiges causée par le temps doux.

C’est surtout vraiment les précipitations qui font augmenter le niveau des cours d’eau présentement , précise Tom Levesque. C’est ça qui va nous donner des niveaux au-delà du stade d’inondation pour le centre de la province.

Tom Levesque, coordonnateur de la gestion des urgences, Organisation des Mesures d’Urgence du Nouveau-Brunswick, le 18 avril 2023. Photo : Radio-Canada

La ville de Fredericton, sur le qui-vive, demande aux riverains du fleuve de s’organiser avant la montée des eaux. Les habitants des zones basses sont priés de transférer leurs biens vers des terrains plus élevés et de fixer les objets qui risquent d’être emportés par les crues , écrit-elle dans un message posté sur le réseau social Twitter.

L’Organisation des Mesures d’Urgence du Nouveau-Brunswick précise qu’il est fort probable que certaines routes soient interdites à la circulation dans les prochains jours.

On demande aux gens de respecter les barricades [et de ne pas les traverser] parce que souvent les routes inondées peuvent cacher vraiment une quantité énorme d’eau donc c’est très très risqué , insiste Tom Levesque.

De son côté, Énergie NB appelle à la prudence à proximité des barrages, des barrages hydroélectriques et des cours d’eau.

Avec les informations du Téléjournal Acadie