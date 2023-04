La crise des surdoses « dépasse l’entendement », dit la coroner de la Colombie-Britannique

Le Bureau des coroners de la province a révisé, mardi, le nombre de morts liés à une surdose en 2022.

Au total, 2314 personnes ont perdu la vie l’année dernière. Jamais un tel nombre n’avait été enregistré.

Les morts liées aux surdoses sont la principale cause de décès non naturel dans la province, devant les homicides, les suicides, les accidents de la route, les noyades et les morts liées aux incendies.

C’est une crise qui dépasse l’entendement , déclare la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, qui souligne aussi que l’état d’urgence sanitaire actuel est le plus long jamais instauré dans l’histoire de la province.

La coroner souhaite un approvisionnement en drogues sécuritaires pour ceux qui ont le plus de risque de faire une surdose. Selon elle, il ne devrait pas y avoir de dichotomie entre un approvisionnement sûr et des options de traitement des dépendances.

Le 14 avril 2016, la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en raison de l'augmentation significative du nombre des surdoses. Depuis, plus de 11 000 personnes ont perdu la vie en raison d'une surdose. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La possession de petites quantités de drogues dures n’est plus considérée comme une infraction criminelle en Colombie-Britannique depuis fin janvier, mais la question de la toxicité des drogues sur le marché perdure.

Je demeure engagée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre un terme à cette crise et à l’état d’urgence sanitaire , a déclaré pour sa part la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, avant de rappeler l’investissement historique, à hauteur d’un milliard de dollars, dans le dernier budget provincial. Ces fonds doivent notamment servir à améliorer les services et les traitements en santé mentale et en toxicomanie.

La crise touche toute la province

Les données pour le début de l’année 2023 laissent tristement entrevoir une autre année record.

Entre janvier et mars, le Bureau des coroners signale que 596 vies ont été fauchées par une surdose. C’est le 2e pire bilan jamais enregistré pour cette période. Pour la même période en 2022, le service avait rapporté 599 décès.

La majeure partie des victimes, âgées entre 30 et 59 ans, sont des hommes.

La crise touche l’ensemble de la province, rappelle la coroner. Le Grand Vancouver et le Grand Victoria affichent le plus grand nombre de morts. Le nord de la Colombie-Britannique est, quant à elle, la région avec le plus haut taux de décès liés à une surdose dans la province.