Les restes d’une victime présumée de meurtre retrouvé près de la rivière Rouge, à Winnipeg

Le sergent à l'unité des homicides du Service de police de Winnipeg Wade McDonald décrit la victime présumée comme étant une femme mesurant entre 1,52 m (5 pieds) et 1,68 m (5,5 pieds), ayant les cheveux foncés et courts, les oreilles percées en deux endroits et une cicatrice liée à une césarienne.

Les policiers ne connaissent pas l'origine ethnique de la femme.

L’enquêteur précise que la victime n’avait plus de dents, une caractéristique qui daterait d’avant sa mort. La date exacte de sa mort n’est pas connue de la police.

Le sergent McDonald explique que, depuis samedi, les équipes ont mené des recherches sur 3 km le long de la rivière Rouge. Les équipes ont peu dormi [...] Beaucoup de ressources ont été mobilisées.

L’enquêteur ajoute que « chaque pierre a été retournée » à la recherche d’indices supplémentaires pour identifier la victime.

Il précise que les enquêteurs considèrent cette mort comme un événement isolé.

Les restes ont été retrouvés près de la rue Curtis et de l'avenue Higgins, une zone fréquentée par les cyclistes. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Wade McDonald explique également que l’ ADN sera une pièce importante du casse-tête pour identifier la femme retrouvée.

Il fait aussi appel à la communauté : Nous avons besoin d’aide pour identifier cette femme.

Wade McDonald précise que le sentier longeant la rivière Rouge, dans le quartier de Point Douglas, est fréquenté par les cyclistes. Certains pourraient avoir des vidéos de GoPro , note-t-il.

Dimanche, la police avait bouclé une grande partie de Waterfront Drive, en amont du lieu de la découverte des restes. Les membres de l'unité de recherche et d'identification sous-marines étaient toujours sur place lundi.