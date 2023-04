Pour Bill Hogan, les enseignants du N.-B. sont parmi les mieux payés de l’Atlantique

Nos enseignants sont actuellement mieux rémunérés que leurs homologues de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Nous sommes légèrement en dessous de l'Île-du-Prince-Édouard , explique le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Bill Hogan, qui s'était montré discret jusqu'ici dans le différend qui oppose la province aux enseignants, a décidé de se lancer dans un débat sur la question des salaires.

Selon les chiffres présentés par le ministre, les salaires des enseignants au Nouveau-Brunswick sont de 82 286 $ par année, soit plus élevés que les salaires en Nouvelle-Écosse, qui sont de 81 514 $. À Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont de 73 240 $. Seuls les salaires des enseignants à l’Île-du-Prince-Édouard seraient légèrement plus élevés.

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick souhaite en venir à une entente négociée avec le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Selon Bill Hogan, si les enseignants acceptent les offres gouvernementales, leurs salaires seront alors les plus élevés parmi toutes les provinces de l’Atlantique.

Des chiffres qui ne disent pas tout

Une rapide vérification a suffi pour se rendre compte que les chiffres fournis par le ministre Hogan sont loin de présenter un tableau exact de la réalité.

D’abord, les salaires auxquels fait référence le ministre sont ceux qu’obtiennent les enseignants lorsqu’ils ont atteint le niveau supérieur de rémunération.

« On est parmi les derniers au Canada. » — Une citation de Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick

Ensuite, le salaire des enseignants qui entrent dans la profession est parmi le plus bas au pays, comme le souligne la députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, estime que les données salariales présentées par le ministre de l'Éducation sont trompeuses. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Cette déclaration-là, du ministre, est un peu trompeuse, parce que, oui si l’enseignant ou l’enseignante travaille plus que pour une dizaine d’années, oui ils vont recevoir plus, mais pour commencer, le niveau de salaire c’est moins que dans les autres provinces , précise la députée Mitton.

Enfin, les salaires dans les provinces mentionnées par le ministre vont changer sous peu, puisque les conventions collectives sont, ou arrivent à échéance, souligne la coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick.

La Nouvelle-Écosse, leur entente collective se termine en juillet 2023, tout de suite, Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont aussi en négociation, donc, ces chiffres-là vont changer , rappelle-t-elle.

Une guerre de chiffres

La sortie du ministre étonne la Fédération des enseignants. Pendant qu’il fait la guerre des chiffres, il omet de parler d’inflation, de recrutement, de rétention, de valorisation de la profession enseignante , déplore Nathalie Brideau.

Je suis un peu surprise que monsieur Hogan sorte ces chiffres-là, d’autant plus que j’étais sous l’impression qu’il avait compris la situation , dit-elle.

La coprésidente de la Fédération des enseignants, Nathalie Brideau, s'est dite surprise de la sortie du ministre Bill Hogan. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre, qui a reconnu, après son discours, qu’il avait cité les salaires au sommet de l’échelle, soutient ne pas connaître la situation salariale des jeunes enseignants. À l’échelle d’entrée, je n’ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que c’est un peu différent , a-t-il laissé tomber.

Cette sortie de Bill Hogan est loin d’avoir convaincu la porte-parole libérale en Éducation, Francine Landry. On peut mettre des chiffres, et faire dire ce qu’on veut à des chiffres, des fois.

Des salaires bas qui rendent difficile le recrutement

Il est de plus en plus difficile de recruter des enseignants, et selon plusieurs, les salaires plus bas qu’ailleurs au niveau d'entrée ne facilitent pas la tâche.

Quand ils regardent les collègues d’à côté, à l’île, qui font 8000 de plus, ça peut être tentant d’aller enseigner à l’Île-du-Prince-Édouard, ou dans n’importe quelle autre province canadienne, parce que on est bons derniers avec le Québec , rappelle la coprésidente de la Fédération des enseignants.

La porte-parole libérale en Éducation, Francine Landry, rappelle que plusieurs jeunes enseignants quittent pour d'autres provinces où les salaires offerts sont nettement meilleurs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Si on avait des salaires comparables, à ce moment-là, pourquoi est-ce que nos enseignants gradués, fraîchement gradués, iraient travailler dans d’autres provinces canadiennes , demande Francine Landry.

J’aimerais voir un plan de recrutement et de rétention pour les enseignants et les enseignantes , rajoute Megan Mitton.