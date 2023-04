Pénurie d’enseignants : le syndicat régional qualifie la situation d’alarmante

Ces chiffres rapportés par Le Journal de Montréal proviennent d’une collecte de données qui remonte à la fin février. En plus des postes d’enseignants à pourvoir, le réseau est à la recherche de plusieurs centaines d’éducateurs en service de garde, des techniciens en éducation spécialisée et des professionnels.

Cindy Lefebvre, vice-présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue [et future présidente à compter du 1er juillet], dresse un portrait peu reluisant de la situation dans la région.

C’est alarmant, affirme-t-elle. Il n’y a pas si longtemps, la pénurie était l’exclusivité de Lac-Témiscamingue ou encore de la Jamésie. Et là, ça nous a frappés de plein fouet à la grandeur de l’Abitibi-Témiscamingue. Ça amène des situations très préoccupantes pour le milieu de l’éducation et aussi pour la population en général, qui doit savoir que les élèves sur le territoire n’ont peut-être pas le service auquel ils devraient bénéficier. C’est donc extrêmement préoccupant et tous les acteurs du milieu de l’éducation sont très inquiets à l’heure actuelle , a mentionné Mme Lefebvre en entrevue avec David Chabot à l'émission Des matins en or.

Celle-ci ajoute quand dans l'ensemble de la région, des enseignants prennent des élèves de plus dans leurs groupes et font plus de suppléance en dépannage parce qu’ils veulent mettre l’épaule à la roue et faire partie de la solution. Mais ça ne semble pas suffire.

Ensuite, on se tourne vers les personnes non légalement qualifiées, mais je vous dirais qu’à l’heure actuelle, on a même épuisé cette banque de gens prêts à venir donner un coup de pouce dans le réseau, signale Cindy Lefebvre. Donc, à l’heure où on se parle, il y a beaucoup de classes, à la grandeur de la région, où il n’y a personne. Qu’est-ce qu’on fait dans ce temps-là? Ce sont des suppléants occasionnels qui alternent dans les classes, ce qui fait que l’élève n’a jamais la même personne devant lui. Et ce sont des enseignants qualifiés dans l’école qui prennent un surplus de tâches pour faire la planification et la correction. Mais eux ne sont jamais dans cette classe-là. Ce n’est vraiment pas une situation idéale , décrit-elle.

« À long terme, c’est une catastrophe »

Mme Lefebvre dit ne pas voir de lumière au bout du tunnel à court terme. Nous sommes en négociations, notre convention collective est arrivée à échéance le 31 mars dernier. On a vu le dépôt patronal, et ce qu’on y retrouve là n’a rien de réjouissant , soutient-elle.

« On se dit qu’il faut améliorer les conditions d’exercice et de travail des enseignants pour en attirer davantage et qu’il y ait plus d’inscriptions dans les universités parce que là, des programmes sont sous respirateur artificiel tellement il y a peu d’inscriptions à la grandeur du Québec. » — Une citation de Cindy Lefebvre, vice-présidente du syndicat régional de l'enseignement