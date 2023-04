Moratoire prolongé sur la coupe forestière dans la Zec des Anses

Des citoyens du groupe Solidarité Gaspésie, appuyés par la Société pour la Nature et les parcs du Québec ( SNAP Québec) et le Conseil régional en environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( CREGÎM ) demandent depuis des années que ce territoire à l'est de la zone d'exploitation contrôlée ( ZEC ) soit défini comme aire protégée.

On est extrêmement content. Ça va nous permettre de travailler le dossier en toute quiétude. Ça nous met moins de pression sur les épaules , indique Denis Michaud, un des militants de la première heure qui a travaillé pour protéger la zone.

Il note que le territoire recèle plusieurs espèces sensibles et compte le lac Sept-Îles et plusieurs autres petits lacs importants.

Ça fait une forêt qui est extrêmement intéressante, avec des forêts anciennes. Il y a plusieurs lacs, ruisseaux, c’est bordé par deux rivières à saumons, la rivière du Grand-Pabos Ouest et du Grand-Pabos Nord , explique Denis Michaud.

En novembre, la Ville de Chandler a voté une motion d'appui pour que le moratoire soit étendu jusqu'à 2025 pour permettre au groupe de poursuivre le travail vers la création de l'aire protégée.

Le conseiller municipal de la ville de Chandler, Pierre-Luc Arsenault, se réjouit de la décision.

Je suis content qu’on ait encore reçu un moratoire de deux ans, mais je suis surtout content parce que là, c’est pas seulement repousser des coupes forestières, mais c’est dans le but de soumettre un projet d’aire protégée donc ça va le concrétiser un peu , dit Pierre-Luc Arsenault.

C'est pas juste protéger pour protéger, c'est protéger pour ensuite permettre de faire de l’interprétation, d'y inclure un projet d'activité récréotouristique, de sensibiliser aussi. C'est de faire connaître les territoires aux citoyens, ajoute Pierre-Luc Arsenault.

Dans une lettre envoyée le 21 mars au CREGÎM , le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique avoir octroyé des mesures d’évitements pour empêcher la coupe forestière dans le secteur, le temps qu’une demande pour qu’il soit protégé soit déposée au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ( MELCCFP ).

On peut y lire qu'il appert qu’il est encore trop tôt dans le processus pour appliquer une protection administrative vis-à-vis l’aménagement forestier. Cette demande sera évaluée suivant le dépôt de votre projet au MELCCFP .

Par contre, considérant les efforts et appuis du milieu afin de structurer le présent projet, la Direction de la gestion des forêts de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine appliquera une mesure d’évitement, de sorte à réaliser la planification forestière à l’extérieur du secteur visé par la présente demande d’ici le dépôt officiel du projet au MELCCFP .

Territoire d’exception

Le territoire que le groupe veut protéger couvre environ le tiers de la superficie du sud-est de la Zec des Anses et renferme des espèces délicates, notamment une forêt ancienne avec des thuyas occidentaux et des plantes rares comme le cypripède royal et le calypso bulbeux.

Un cypripède royal dans une forêt du Québec. Photo : fleursduquebec.com

Le conseiller Pierre-Luc Arsenault note que des efforts ont été déployés ces dernières années pour caractériser les espèces de la région.

Il y a des sommités qui sont venues sur place pour caractériser le territoire, dit-il.

La Zec , c’est environ 160 kilomètres carrés. Le tiers serait en aires protégées pour l’instant, mais le but ce serait de voir s’il y a d’autres régions à caractériser. Même au-delà de la Zec , on a des régions qui pourraient être intéressantes, mais qui ont toujours été octroyées pour de la coupe en zone forestière, ajoute le conseiller.

Il reste peu de forêts anciennes sur le territoire gaspésien. Selon le biologiste forestier Christian Besnier, qui est aussi agent des aires protégées et de la biodiversité au CREGÎM , ces forêts doivent être protégées, car elles renferment une grande biodiversité et sont d’excellents puits de carbone.