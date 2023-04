Mot de l’info | Voici pourquoi CBC et Radio-Canada mettent leurs comptes Twitter sur pause

Radio-Canada et CBC ont suspendu leurs activités sur Twitter parce que deux des principes fondamentaux de nos Normes et pratiques journalistiques (NPJ) sont bafoués par l'étiquette de « média financé par le gouvernement » accolée le 16 avril au compte officiel de CBC : l'exactitude et l'impartialité.

Une définition inexacte

Twitter définit les médias financés par un gouvernement comme suit :

Les médias financés par le gouvernement sont définis comme des entités financées en tout ou en partie par le gouvernement et dont le contenu éditorial peut être sujet à des interventions gouvernementales à divers degrés.

La première partie de la définition qui porte sur le financement est exacte. Une partie importante du budget de CBC/Radio-Canada provient de fonds publics.

C'est la deuxième partie de la définition, qui laisse entendre que le contenu éditorial peut être sujet à des interventions gouvernementales, qui est fausse.

Radio-Canada comme CBC sont complètement indépendants et le gouvernement n'est jamais impliqué dans leur contenu éditorial.

Notre couverture journalistique en témoigne tous les jours. Nous sommes indépendants de tous les pouvoirs : politiques, économiques, lobbys, etc. Notre mission première, c'est de servir l’intérêt des citoyens canadiens.

Extrait de nos Normes et pratiques journalistiques  (Nouvelle fenêtre) 

Servir l'intérêt public : Notre mission est d'informer, de révéler des faits, de contribuer à la compréhension d'enjeux d'intérêt public et d'encourager la participation des Canadiens à notre société libre et démocratique.

Une indépendance protégée

Deux solides remparts garantissent cette indépendance :

La Loi sur la radiodiffusion,  (Nouvelle fenêtre)  qui stipule très clairement que la Société (CBC/Radio-Canada) jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation .

Les Normes et pratiques journalistiques,  (Nouvelle fenêtre) à travers lesquelles Radio-Canada et CBC s'engagent formellement à faire preuve d’exactitude, d’intégrité, d’équité, d’impartialité et d’équilibre dans leurs activités journalistiques.

En plus de ces deux murs, deux ombudsmans  (Nouvelle fenêtre) , un pour Radio-Canada et l'autre pour CBC, complètement indépendants de la direction et du personnel de la programmation, veillent au respect de ces principes et traitent les plaintes du public à cet égard. Très peu de médias à travers le monde disposent d'un processus semblable.

D'où viennent les fonds de CBC/Radio-Canada?

Il est vrai que la majorité des fonds de CBC et Radio-Canada vient du budget fédéral.

Ces fonds publics sont alloués par le Parlement. Le gouvernement au pouvoir n’a aucun droit de regard sur les contenus, la couverture journalistique ou la ligne éditoriale des salles de rédaction. La loi et les NPJ le garantissent.

En 2021-2022, ces fonds, les crédits parlementaires, représentaient 66 % du budget total.

Les autres sources de financement sont les revenus publicitaires, les revenus d’abonnement et les revenus financiers qui comprennent la location d’actifs immobiliers, la vente de contenus, etc.

Toutes ces informations sont publiques et se retrouvent sur le site de la Société.  (Nouvelle fenêtre)

Que veut dire la décision de CBC/Radio-Canada?

La suspension de nos activités signifie qu'aucune nouvelle publication ne sera faite sur Twitter à partir de nos comptes officiels jusqu'à ce que le réseau social ait retiré l'étiquette média financé par le gouvernement .

Les journalistes peuvent toutefois continuer de publier sur Twitter, à partir de leur compte personnel, dans le respect de nos NPJ .

L'intérêt public

C'est l'intérêt public, le vôtre, qui guide nos décisions de couverture et le travail de nos journalistes. Cet intérêt est au cœur de notre mission. Aucun gouvernement, parti politique ou autre groupe de pression ne nous influence. Et aucun n'est traité plus favorablement qu'un autre.

Luce Julien est directrice générale de l’Information de Radio-Canada