Rassemblement prévu pour interpeller le CSSRS quant à sa gestion des violences sexuelles

L'élève de 5e secondaire à l'École secondaire du Phare Amandine Frère-Lefèvre a participé à l'organisation de cette soirée. Rappelons qu'elle se bat depuis des mois pour mieux soutenir les victimes de violences sexuelles, après que cinq présumées victimes se sont confiées à elle.

« On y va pour montrer notre désarroi face à l'inaction des directions à nos appels à l'aide. » — Une citation de Amandine Frère-Lefèvre, élève de 5e secondaire à l'École secondaire du Phare

Elle propose par ailleurs une politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles secondaires, au même titre que celles qui existent déjà obligatoirement dans les universités et les cégeps de la province.

Je vais aller leur proposer une politique et une procédure en matière de gestion d'agressions sexuelles et de soutien aux victimes. C'est celle qui a été faite par l'Université [de Sherbrooke] en se basant sur la loi visant à prévenir et à lutter contre les agressions sexuelles dans le milieu de l'enseignement supérieur. On l'a juste adaptée pour qu'elle puisse marcher avec le centre de services et n'importe quelles autres écoles qui ne sont pas dans des établissements supérieurs , explique-t-elle.

Pour elle, organiser ce qu'elle qualifie de minimanifestation pendant la rencontre du conseil d'administration du CSSRS était la suite logique de ses démarches. Ce qu'on me répète, c'est vraiment qu'ils [la direction de l'école] doivent attendre d'avoir des consignes des gens au-dessus d’eux, de la police, de la justice, du ministère ou du centre de services. Moi, j'ai pris ça en note, et je fais comme "OK, on est rendu là, on va aller le demander à l'étape supérieure".

La députée de Sherbrooke appuie les élèves

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, salue les élèves pour leur initiative. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le Centre de services scolaire la semaine dernière, justement, pour plaider auprès d'eux l'importance de se doter d'une politique pour prévenir et contrer les violences sexuelles au sein de leurs établissements.

« J'espère voir une initiative de la part du Centre de services scolaire de Sherbrooke. J'espère que le reste du Québec suivra, et que les moyens viendront aussi pour soutenir des initiatives comme celles-là sur le terrain. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Elle dit avoir senti de l’ouverture de la part du CSSRS pour faire avancer les choses. C'est important d'envoyer le message aux élèves, quand ils voient des problèmes dans leur milieu, qu'ils ont des pistes de solution, qu'ils peuvent implanter des changements. Là, il y a des élèves qui nous signalent des problèmes dans leur milieu scolaire, ils ont des idées. J'aimerais voir les écoles et les centres de services scolaires être à l'écoute de ces propositions-là, en prendre acte , ajoute-t-elle.

