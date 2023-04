Le Centre des sciences sera déplacé à la Place de l’Ontario

La question du déménagement du Centre des sciences de l’Ontario était déjà au cœur des thématiques de la campagne électorale à la mairie de Toronto. Le premier ministre Doug Ford avait souligné la semaine dernière qu’il soutenait l’idée.

C’est maintenant officiel, le nouveau plan de revitalisation de la Place de l’Ontario accueillera le Centre des sciences.

Le Centre des sciences est un lieu iconique de Toronto depuis des décennies. Mais le centre actuel a été construit dans les années 60 et a maintenant besoin de réparations importantes et coûteuses , explique le ministre du Tourisme, Neil Lumsden, qui ajoute que la construction devrait commencer en 2025.

Une carte du site avec toutes les installations prévues à la Place de l'Ontario. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Ce déménagement est aussi la façon la plus économique de moderniser le centre. [En attendant,] le centre actuel restera ouvert et continuera d'accueillir les visiteurs , affirme-t-il.

Le nouveau Centre des sciences sera toutefois plus petit.

Il passera de plus de 52 000 mètres carrés à un peu plus de 25 000 mètres carrés. Une partie sera installée dans les iconiques capsules au cœur de la Place de l'Ontario.

Ce n’est pas parce que la superficie sera moindre que l’impact ne sera pas plus important , assure le ministre Neil Lumsden.

Il prévoit près d’un million de visiteurs chaque année à ce nouveau centre.

Libérer de l’espace pour des logements

Le gouvernement de Doug Ford est clair quant à ses ambitions pour l’actuel site du Centre des sciences : bâtir plus de logements.

De nombreuses familles vont avoir la possibilité d'avoir de nouveaux logements que cette relocalisation va créer dans le quartier de Don Valley , annonce le ministre du Tourisme, Neil Lumsden.

Même si le secteur est situé dans une zone où se trouvent des ravins urbains, le premier ministre Doug Ford se dit sûr que des zones constructibles peuvent être trouvées.

Quant aux résidents qui pourraient regretter de voir le Centre des sciences être déplacé, le premier ministre leur fournit déjà une réponse.

« Les gens qui vivent [près du Centre des sciences], pourquoi vous ne viendrez pas ici pour en profiter? » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Une annonce qui fait hausser les sourcils

Le groupe de militants Ontario Place for All dénonce cette annonce surprise et déplore un manque de transparence et de consultation .

Déplacer le Centre des sciences à la Place de l’Ontario va enlever une attraction qui crée des emplois et des possibilités pour la communauté , écrit le groupe dans un communiqué.

Il s’inquiète aussi de la démolition de l’actuel centre.

Le Centre des sciences est un autre bâtiment historique, dessiné par l’architecte canadien renommé Raymond Moriyama, qui doit être préservé , estime Ontario Place for All.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) estime aussi que le gouvernement n’a pas fait preuve de transparence dans cette décision. Le parti, qui considère que le gouvernement fait un mauvais choix en installant un spa privé sur ce terrain, dit vouloir voir des consultations publiques avant de déplacer le Centre des sciences.

La scène Budweiser à la Place de l'Ontario proposera une programmation tout au long de l'année. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Du côté politique, les verts dénoncent un camouflet qui viserait selon eux à faire avaler la pilule du mégaspa de l’entreprise Therme.

Cela ne change pas le fait que des douzaines d’acres de terrain public vont être avalés par des entreprises privées, et les Ontariens vont payer la facture. Privatiser des terrains publics précieux n’est pas la façon de construire des communautés viables et amicales , estime le chef des verts, Mike Schreiner.

Olivia Chow, qui a annoncé lundi qu’elle se lançait dans la course à la mairie, estime elle aussi que l’idée du gouvernement n’est pas la bonne.

Retirer le Centre des sciences des quartiers de Flemingdon et Thorncliffe est le mauvais choix. C’est un espace précieux pour les enfants du secteur pour se réunir, jouer et explorer; et pour les parents, pour faire découvrir les merveilles du monde à leurs enfants. C’est aussi une source d’emplois locaux dans une communauté qui souffre souvent d’un manque d’options économiques , écrit-elle.

Olivia Chow est candidate à la mairie de Toronto pour une deuxième fois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Elle souligne que des projets de construction de logements sur le stationnement du Centre des sciences ont déjà été déposés par le passé. Elle se dit prête à explorer cette voie.

Mitzie Hunter, également candidate à la mairie, estime aussi que déplacer le Centre des sciences est une mauvaise idée.

Mitzie Hunter (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Les gens ne devraient pas être obligés de se déplacer au centre-ville pour visiter une attraction. Il y a une renaissance dans le secteur du Centre des sciences avec la nouvelle ligne de train léger d’Eglinton Crosstown et la ligne Ontario , indique-t-elle.

Ana Bailão avait déjà évoqué l'idée de déplacer le Centre des sciences à la Place de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La candidate Ana Bailão avait déjà exprimé son souhait de déplacer le Centre des sciences à la Place de l’Ontario. Toutefois, dans un gazouillis mardi, elle demande au gouvernement provincial de s’assurer que l’ancien bâtiment du Centre des sciences soit préservé et utilisé pour servir la communauté .

Le conseiller municipal Josh Matlow, qui s’est également lancé dans la course à la mairie, dit ne pas être opposé à cette relocalisation, mais remet la méthode en question.

Josh Matlow est candidat à la mairie, et conseiller municipal du quartier 12, Toronto - St. Paul's. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Cela n’a pas été étudié en profondeur pour comprendre si c’est réaliste et aussi si ce redéveloppement peut se faire d’un point technique , explique-t-il.

La Place de l’Ontario comme attrait touristique principal de Toronto

Le Centre des sciences n’arrive toutefois que comme un ajout à d’autres projets d’infrastructure qui suscitent la controverse depuis des mois : l’installation d’un mégaspa et d’un stationnement massif.

La scène de spectacle sera également modifiée pour proposer une programmation tout au long de l’année.

Le premier ministre voit la nouvelle Place de l’Ontario comme un lieu touristique qui pourrait accueillir jusqu'à quatre millions de visiteurs par an.

Illustration d'un sentier sur les berges du lac Ontario avec les installations du spa Therme en arrière-plan. Photo : Gouvernement de l'Ontario

On pourra voir de jeunes familles qui conduisent ici depuis Burlington ou Oshawa et qui pourront utiliser le nouveau stationnement. Ou des étudiants qui pourront prendre la ligne Ontario depuis Corktown , dit Doug Ford.

Il estime aussi que l’attrait pourra dépasser les frontières et attirer des visiteurs de Boston, New York ou Chicago.

Alors que la question de la Place de l’Ontario s’est imposée au cœur de la campagne électorale pour la mairie de Toronto, le premier ministre estime avoir son mot à dire.

On a toujours travaillé en collaboration avec Toronto et ses maires. Je respecte la légitimité de Toronto, mais la dernière fois que j’ai regardé, cet endroit s'appelle la Place de l’Ontario. C’est pour tous les Ontariens , tonne-t-il.

Le gouvernement assure que le lieu restera un endroit public

Le projet de revitalisation s’est aussi attiré les foudres des critiques qui craignent que le lieu ne devienne un projet d’exploitation privée et qu’il n’y ait plus assez d’endroits accessibles au public.

La ministre de l’Infrastructure, Kinga Surma, défend toutefois le fait que le public aura accès à plus de 174 000 mètres carrés. Cela comprend un accès direct au lac, notamment avec une marina revue qui devrait comprendre des commerces et des restaurants.

C’est [28 000 mètres carrés] de plus que le parc Trinity Bellwood , souligne-t-elle.

Avec des informations de Camille Gris-Roy