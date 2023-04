Québec ajoute 1,4 M$ pour la Maison d’accueil pour sans-abri à Chicoutimi

Les autres projets retenus dans la région sont le Café Jeunesse de Chicoutimi, qui bénéficiera de près de 3 M$ pour 23 chambres à proximité du centre-ville de Chicoutimi, la résidence Le Pionnier à Hébertville, qui obtiendra 749 000 $ pour transformer ce bâtiment en 20 logements sociaux et abordables, et le projet du Centre ressources pour hommes de Dolbeau-Mistassini, qui recevra un peu plus d’un million de dollars pour huit logements destinés aux hommes qui vivent une période difficile.

Je suis très heureuse de ces annonces. Ça fait quelques années que je travaille pour l’avancement de ces projets et ils se concrétisent. Nous allons pouvoir répondre à des besoins pour notre population afin de leur offrir des logements. Nous venons en point d’appui aux efforts déployés par nos partenaires pour que les projets voient le jour le plus rapidement possible , a précisé dans un communiqué de presse la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Selon le gouvernement, ces sommes sont devenues nécessaires pour contrer les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance. L’objectif visé consiste à aider la Société d'habitation du Québec à absorber à elle seule les hausses de coûts.