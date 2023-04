Parkinson : Horizon tarderait à donner le feu vert, l’opposition veut savoir pourquoi

Des neurochirurgiens du Nouveau-Brunswick affirmaient vendredi que la province a tout ce qu’il faut pour administrer la stimulation cérébrale profonde, une opération chirurgicale permettant d’atténuer les symptômes de tremblements chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Toutefois, le Réseau de santé Horizon n’a toujours pas donné son feu vert, laissant des médecins et des patients dans l’attente. L’opposition à Fredericton demande des explications.

En entrevue à Radio-Canada, les neurochirurgiens Antonios El Helou et Dhany Charest affirment ne pas comprendre pourquoi Horizon bloque le projet. Présentement, les patients du Nouveau-Brunswick qui veulent recevoir cette opération doivent se rendre à Halifax, ce qui entraîne des défis financiers, entre autres. Pourtant, l’Hôpital de Moncton est fin prêt à les recevoir, selon ces neurochirurgiens.

Dr Antonios El Helou affirme que tout est en place à l'Hôpital de Moncton pour offrir la stimulation cérébrale profonde. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Robert McKee, chef de l’opposition et porte-parole en matière de santé est surpris.

Si c’est bien le cas qu’on a le personnel en place, on a l'infrastructure en place, tous les partis ont la formation nécessaire pour donner cette chirurgie, pourquoi on attend?

Selon le Dr El Helou, une dizaine de personnes sont inscrites sur une liste non officielle en attente du jour où Horizon donnera son accord.

Rob McKee demande donc à Horizon de rendre disponible cette opération le plus rapidement possible, pour ces patients, et pour bien d’autres, pour ne pas qu’ils soient laissés de côté .

Ça peut être difficile pour des patients de faire le déplacement dans d’autres provinces et puis si on a tout ce qui est nécessaire pour le faire ici, pourquoi on ne le fait pas? , lance-t-il.

Rob McKee, chef de l'opposition du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De son côté, Megan Mitton, porte-parole en matière de santé pour le Parti vert, trouve aberrant que tout soit prêt pour que cette opération soit accessible aux patients qui en ont besoin maintenant, mais qu’ils doivent toujours attendre.

C’est disponible, mais en fait, ce n’est pas disponible! , lance-t-elle.

J’aimerais savoir la raison pour laquelle ces neurochirurgiens ne peuvent pas le faire à Moncton, parce que ça l’air qu’ils sont prêts et qu’on a des médecins, on a tout le matériel, on est prêts pour avoir les soins pour les gens du Nouveau-Brunswick , dit Megan Mitton.

Une opération qui peut améliorer la qualité de vie des patients

La stimulation cérébrale profonde est une intervention chirurgicale qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes qui émettent des pulsations électriques et qui calment les tremblements associés à la maladie de Parkinson.

Seuls certains patients admissibles peuvent la recevoir, dépendamment de la progression de la maladie et de l’efficacité des médicaments. Parfois, si un patient attend trop longtemps avant de recevoir cette opération, il peut ne plus y être admissible.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Cette chirurgie est très importante pour les gens atteints de Parkinson, ça peut améliorer leur qualité de vie et s'ils ont l'option de l'avoir, il faut faire tout ce qu’on peut pour qu'ils ne manquent pas la chance de l’avoir et d'améliorer leur qualité de vie, ça peut changer leur vie, la vie de leurs familles , soutient Meghan Mitton.

Silence radio chez Horizon

Radio-Canada a tenté à deux reprises d’obtenir des explications de la part du Réseau de santé Horizon, mais celui-ci a décliné la demande d’entrevue. Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, n’était pas non plus disponible pour discuter du dossier mardi.

L’opposition compte bien talonner le réseau de santé et le ministre Fitch pour obtenir réponse à leurs questions.

Pendant ce temps, une centaine de patients de l’Atlantique sont sur une liste d’attente pour obtenir la stimulation cérébrale profonde à l’hôpital QEII d’Halifax, dont 23 Néo-Brunswickois.

D’après les informations de Nicolas Steinbach