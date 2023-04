Les coupes dans le projet d’aire protégée du secteur du réservoir Pipmuacan dénoncées

Des coupes forestières ont eu lieu et d’autres coupes sont projetées dans des forêts au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans un projet d’aire protégée. L’annonce de ces coupes autorisées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a choqué des environnementalistes qui s’attendaient à ce qu’il y ait un moratoire d’ici le dévoilement du plan du gouvernement sur la protection du caribou forestier, au mois de juin. Les Innus de Pessamit, sur la Côte-Nord, sont également en colère.

Les coupes ont eu lieu sur le territoire qui pourrait être transformé en aire protégée dans le secteur du réservoir Pipmuacan qui chevauche les deux régions. Ce projet se prépare depuis plusieurs années avec Pessamit. La création de cette aire protégée avait été recommandée dans le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards déposé en août 2022.

Selon La Presse, qui a d'abord rapporté la nouvelle, il n'y aurait que des coupes autorisées au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pessamit sous le choc

La communauté innue de Pessamit est sous le choc.

Selon le conseil des Innus de Pessamit, des coupes forestières planifiées ont été autorisés par le MRNF sur environ 357 hectares dans le territoire envisagé pour le projet d’aire protégée.

La communauté demande depuis 2020 la création d’une aire protégée afin de préserver l’habitat du caribou dans la région du Pipmuacan. Pessamit a également mis en demeure Québec et Ottawa en août dernier dans ce dossier.

Jérôme Bacon St-Onge Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Conseiller pour le conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge met en garde le gouvernement du Québec contre l’utilisation de moyens de pression plus draconiens.

Toutes les solutions sont envisageables. Pour notre part, on a beau être un peuple docile, mais à un moment donné, on atteint certaines de nos limites. Certains plus radicaux que d’autres proposent même de bloquer la route, de perturber la circulation sur le territoire, sur le Innusi de Pessamit , a-t-il déclaré.

Nature Québec a eu peine à y croire

Quand l’organisme Nature Québec a appris l’existence de ces coupes, il n’y a tout simplement pas cru, au point où il a effectué des vérifications avant de s'apercevoir que les coupes avaient bel et bien eu lieu.

C'était une forme de provocation qu'on était en train de faire. C'était en train de marquer où était le pouvoir en matière de foresterie au Saguenay–Lac-Saint-Jean et que c'était au ministère. Dans ce contexte-là, le dossier de la réconciliation avec le peuple innu n'était pas une considération importante , a indiqué le responsable de la commission forêt chez Nature Québec, Louis Bélanger.

Près de la rivière Péribonka aussi

Le gouvernement projette aussi d'autoriser d'autres coupes plus près de la rivière Péribonka. Bien qu'elles ne touchent pas le territoire de la future aire protégée, ces coupes forestières sont préoccupantes pour le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka.

La porte-parole du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka, Ève Tremblay Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Il y a une coupe forestière qui est prévue tout le long de la ligne de l'aire protégée sur 30 kilomètres nord-sud, donc c'est énorme, puis c'est une coupe forestière dont la délimitation épouse exactement le contour de l'aire protégée. Donc ça fait environ 150 km² de coupe forestière qui est prévue, ce qui est très, très dommageable. C'est un secteur de vieille forêt où a été dénombré du caribou forestier, soit la harde de 225 caribous , déplore Ève Tremblay, porte-parole du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka.

Actuellement, le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte moitié moins de secteurs protégés que dans l'ensemble de la province.

Avec les informations de Laurie Gobeil et de Camille Lacroix-Villeneuve