Spect’Art Rimouski se relève de la pandémie et fracasse un record de fréquentation

Le directeur général et artistique de Spect'Art Rimouski, Jacques Pineau, affirme que ce fut une période difficile, autant pour les artistes que pour le public. C’est terminé, au complet, et on en est bien content. On est passé au travers de tous ces soubresauts , lance-t-il.

Le diffuseur est revenu à un rythme d’environ 120 spectacles par année et le public est au rendez-vous. On a plus de 10 500 jeunes qui sont passés au niveau scolaire. Ça, c'est en plus de la programmation régulière , mentionne M. Pineault.

Programmation et nouveautés

Spect'Art Rimouski dévoilait mardi sa programmation automnale et une partie de sa programmation Hiver-Printemps 2024. Pas moins de 56 spectacles seront présentés au cours des prochains mois, dont ceux de Led Zeppelin symphonic, Alexandra Stréliski, Marie-Gold et Lydia Képinski, Boucar Diouf, la pièce Manikanetish du théâtre Duceppe ou encore le spectacle Entre ciel et mer du Cirque Éloize et du conteur Cédric Landry.

Spect'Art a aussi lancé sa nouvelle Zone Famille qui propose huit rendez-vous destinés à des enfants de 12 mois à 7 ans.

Autre nouveauté : les couche-tôt pourront assister aux spectacles de Noé Lira et de Natasha Kanapé présentés à 17 h. On s'est dit que ça serait peut-être le fun de présenter des spectacles tout de suite après le boulot. Les gens passent par ici, viennent voir le spectacle et après ça ils peuvent retourner à la maison , explique Jacques Pineault.

Avec les informations de Xavier Lacroix