Une solution de rechange au système judiciaire pour réhabiliter les jeunes Autochtones

Une murale colorée couvre l’entrée de l’édifice. Elle représente les sept leçons qui sont communément assimilées dans la culture anishinabe.

À l’extérieur de la salle d’audience, il y a un chariot chargé de plusieurs objets utilisés en médecine traditionnelle. De l’autre côté de la porte, les sièges, tous au même niveau, sont disposés en cercle.

Il n’y a pas de hiérarchie imposée par son emplacement dans la salle, que vous soyez en avant ou dans le fond , explique Patti Fairfield, la directrice générale du Centre de l’amitié Ne-Chee à Kenora.

Patti Fairfield est heureuse d'avoir contribué à la conception et à la création du nouveau centre de justice.

Il s’agit de l’un des quatre établissements de ce genre en Ontario. Le gouvernement provincial s'était engagé à le construire en 2019 dans le centre-ville de Kenora. Les portes ont finalement été ouvertes au public en février dernier.

Les centres de justice remplacent les palais de justice pour mener des affaires judiciaires et accéder à une variété de services sociaux.

Ils permettent aussi de remédier au nombre disproportionné d'Autochtones incarcérés au Canada.

L’objectif est de faire en sorte qu'en découvrant la source de leurs comportements, les gens qui passent par la prison retrouvent un sentiment d’équilibre.

Le crime est parfois lié aux traumatismes ou à d’autres raisons sous-jacentes. La justice restaurative sert à identifier la raison précise derrière la décision d’emprunter un chemin malsain dans la vie et à aider ces gens , indique Mme Fairfield.

Dans bien des communautés ontariennes, il y a des récidivistes aux prises avec la pauvreté, un trouble de santé mentale, une dépendance, du chômage et un manque de logement , a déclaré Doug Downey, procureur général de l’Ontario, par communiqué le jour de l’inauguration du centre.

« Le centre de justice de Kenora offrira l’accès à des programmes d’appui communautaire et servira à responsabiliser les gens, à réduire la probabilité de futurs contacts avec le système judiciaire et à aider les victimes et les communautés à se remettre des effets du crime. »