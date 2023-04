Le recul du droit à un avortement sûr aux États-Unis inquiète l’OMS

L' OMS est inquiète de voir que le droit des femmes à accéder à des services d'avortement sûrs, dont l'interruption d'une grossesse à l'aide de médicaments, est en train d'être limité par des législateurs et/ou des tribunaux , a déclaré à la presse le directeur général de l' OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les femmes devraient toujours avoir le droit de choisir lorsqu'il s'agit de leur corps et de leur santé , a-t-il fait valoir.

« Limiter l'accès à l'avortement ne réduit pas le nombre de cas et ne fait qu'orienter les femmes vers des alternatives moins sûres et aussi vers la mort. » — Une citation de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l' OMS

En dernière instance, l'accès à un avortement sûr est un soin de santé qui sauve des vies , a plaidé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Cour suprême américaine a temporairement maintenu vendredi l'accès à la pilule abortive, méthode d'avortement très répandue aux États-Unis, en suspendant la décision d'un tribunal d'une instance inférieure, afin d'avoir plus de temps pour examiner le dossier.

Cette suspension vaut jusqu'à mercredi juste avant minuit, a précisé la Cour suprême.

Le temple du droit américain, à majorité conservatrice, avait été saisi en urgence par le gouvernement Biden, qui lui demandait d'agir avant que des restrictions sur l'accès à cette pilule, ordonnées par une cour d'appel, ne prennent effet dans la nuit de vendredi à samedi.

La suspension temporaire ordonnée par la Cour suprême ne présage pas de sa décision future sur le dossier, dont l'issue reste très incertaine.

La bataille judiciaire en cours, dernier rebondissement dans l'assaut contre le droit à l'avortement aux États-Unis, a pour enjeu l'accès sur tout le territoire américain à la mifépristone.

En combinaison avec un autre médicament, cette pilule est utilisée pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesse aux États-Unis. Plus de cinq millions d'Américaines l'ont déjà prise depuis son autorisation par l'Agence américaine des médicaments (FDA), il y a plus de 20 ans.