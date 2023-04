La difficile vente d’un gîte incite un référendum sur le statut de ville sèche de Cardston

La municipalité albertaine de Cardston propose de changer sa réglementation pour autoriser la vente d’alcool, notamment dans les restaurants, bars, théâtres et stades, car un couple de septuagénaires propriétaire d'un gîte touristique ne peut pas vendre son établissement.

Ivan Negrych et son épouse veulent prendre leur retraite, mais n’arrivent pas à vendre leur très connu manoir centenaire Cobblestone, car les acheteurs potentiels ne veulent pas investir dans un établissement où l’alcool ne peut pas être acheté ou consommé dans le restaurant.

Lorsqu'ils découvrent que Cardston est une ville sèche et qu'ils ne peuvent pas obtenir de permis de vente d'alcool, ils ne sont plus intéressés , dit le propriétaire. Il est tellement dépité qu’il en a fait part au conseil municipal plus tôt cette année.

Les touristes, chasseurs et pêcheurs qui séjournent dans le gîte veulent consommer des boissons alcoolisées pour leur repas, mais comme Ivan Negrych ne peut pas leur en vendre, ces visiteurs apportent eux-mêmes des bouteilles pour leur séjour.

Et cet arrangement est fastidieux : Je ne peux pas les laisser les consommer dans le restaurant, alors ils les boivent dans le gîte, car les bâtiments sont séparés , dit-il.

La municipalité, dont la population est majoritairement mormone, n'autorise pas la vente d'alcool depuis plus de 100 ans.

La mairesse de Cardston, Maggie Kronen, explique qu’après avoir entendu Ivan Negrych, le conseil municipal a décidé de poser encore une fois la question aux électeurs. Ces derniers peuvent d’ailleurs déjà partager leurs craintes, questions et commentaires et une session d’information aura lieu le 24 avril.

Nous pensons qu’ils ont le droit de donner leur avis, car 85 % des recettes fiscales proviennent des habitants, alors que 15 % de ces recettes proviennent des entreprises , dit-elle.

Les restaurateurs n'ont pas le droit de vendre de l'alcool à leurs clients. Photo : fournie par le manoir Cobblestone

Le référendum aurait lieu en même temps que les élections provinciales, prévues pour le 29 mai. Cependant, quel que soit le résultat du vote, la décision définitive reviendra aux conseillers municipaux.

Ce n’est pas la première fois que la Municipalité tente de prendre le pouls des résidents sur la question de la vente d’alcool dans les lieux publics de la localité, située à environ 25 kilomètres de la frontière américaine.

Le plus récent référendum remonte à 2014. Près de 68 %, des électeurs avaient voté contre le changement du règlement municipal qui interdit toute vente d’alcool sur le territoire de Cardston, sauf dans certaines circonstances particulières, où un permis spécial est accordé.

Les propriétaires du manoir Cobblestone espèrent que cette année, le vote sera en faveur de la vente d’alcool, car la cession de leur gîte touristique en dépend. Nous avons actuellement un acheteur potentiel qui attend de voir ce qui va se passer , Ivan Negrych.

Avec des informations Taylor Simmons