La forêt publique s’ouvre davantage à l’acériculture

Selon statistiques Canada, la production de produits d'érable au Canada a quasiment été multipliée par trois entre 2008 et 2020, passant de 5,132 à 14,294 millions de gallons. Cette production provient à 92 % du Québec.

Si la plupart des érablières québécoises se situent actuellement sur des terrains privés, soit plus de 80 %, l'organisme les Producteurs et productrices acéricoles du Québec souhaite un développement de leur activité sur les forêts publiques. Si on veut doubler notre production, ça va nous prendre 200 000 hectares supplémentaires dans un délai de 20, 30 ou 50 ans , affirme le président de l'organisme, Luc Goulet.

« Dans 25 ans les terres privées vont peut-être arriver à une saturation d'exploitation. » — Une citation de Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Après onze mois de consultation publique auprès des acériculteurs de la province, mais aussi des professionnels de l'industrie forestière du Québec et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, un plan directeur pour le développement de l'acériculture en forêt publique vient d'être dévoilé.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina en a fait l'annonce mardi dans une cabane à sucre de Saint-Eugène-de-Ladrière. Les premières actions qu'on a entreprises et qu'on a convenues à la table stratégique et avec les producteurs acéricoles c'est d'identifier régionalement quels secteurs vont être visés par une érablière potentielle, confirme la ministre.

Six orientations stratégiques sont mises en place pour baliser l'acériculture en forêt publique dans les prochaines années. Elles permettront notamment de délimiter les superficies autorisées dans le cadre d'une augmentation du contingent, favoriser le développement durable des érablières dans les forêts publiques ou encore optimiser la délivrance des permis d'intervention acéricole. Les orientations prévoient de développer une collaboration entre les acériculteurs et le secteur de la transformation du bois.

Le plan directeur pour le développement de l'acériculture en forêt publique doit permettre de répondre à la demande croissante de sirop d'érable. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

7 millions d'entailles potentielles

Actuellement, au Bas-Saint-Laurent, 37 % des érablières se trouvent en forêt publique, alors qu'il existe un potentiel de plus de 7 millions d'entailles supplémentaires sur ces terres selon les données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.