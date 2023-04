Vote pour autoriser la prolongation de l’absence du maire de Trois-Rivières

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit qu’après une absence de 90 jours consécutifs, le mandat d’un élu prend fin. Toutefois, le conseil municipal peut prolonger ce délai et c’est ce sur quoi les représentants vont devoir voter. Le maire Jean Lamarche est en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2023.

Le conseiller municipal du district des Carrefours, René Martin, est en faveur de la résolution. On doit tout faire ce qu’on peut pour faciliter et trouver une façon que le maire Lamarche revienne , dit-il. Il estime que c’est ce que la population qui l’a élue souhaite.

Le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay, ne sait pas encore s’il va voter pour ou contre la résolution. En votant le congé du maire, on ne respecte pas l’esprit de la loi qui dit que ça ne doit causer aucun préjudice aux citoyens , croit-il.

Luc Tremblay trouve qu’un groupe de sept élus freine les décisions en invoquant l’absence du maire. Il y a beaucoup de choses qui n’avancent pas à la ville, à cause qu’il y a une partie des élus qui dit : on va attendre le retour du maire, on va attendre le retour du maire.

Il juge que c’est le maire suppléant, Daniel Cournoyer, et les sept élus en question qui causent le préjudice aux citoyens.

René Martin admet qu’au début, quand on pensait que c’était pour pas être long , certains préféraient attendre le retour du maire Jean Lamarche pour prendre certaines décisions. Il dit aujourd’hui qu’il ne faut plus donner comme défaite : attendons que le maire revienne pour décider.

Résolution prévue à l’ordre du jour : défaut d’assister aux séances du Conseil Se prévaloir de l’alinéa 3 de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et décréter que le défaut de monsieur le maire Jean Lamarche d’assister aux séances du conseil depuis le 17 janvier 2023, soit pour un délai de plus de 90 jours consécutifs, n’entraîne pas la fin de son mandat en raison d’un motif sérieux (maladie), hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice aux citoyennes et aux citoyens de la ville de Trois-Rivières.

Le conseiller Luc Tremblay aimerait remplacer Daniel Cournoyer comme maire suppléant. Quant à René Martin, le poste ne l’intéresse pas, pour l’instant. La mairie pourrait m’intéresser un jour, mais, honnêtement, pas dans ce mandat-là. J’ai été élu comme conseiller municipal et je compte conclure mon mandat comme conseiller municipal, affirme-t-il.