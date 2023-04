Début de l’enquête sur la mort d’un autochtone en détention à Thunder Bay

M. Beaver, un artiste autochtone de 56 ans, est décédé au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay le 13 février 2017.

Il avait été transféré à l'hôpital depuis la prison du district de Thunder Bay, où il avait été trouvé inconscient dans sa cellule.

Plus de six ans plus tard, l’enquête devrait permettre à sa famille de connaître les circonstances entourant sa mort, y compris comment et pourquoi il a perdu la vie.

Les enquêtes sur les décès de personnes qui sont en détention sont obligatoires en vertu de la Loi sur les coroners de l'Ontario.

Les gardiens de prison dénoncent depuis longtemps la vétusté des établissements carcéraux de la région de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

L'enquête devait au départ avoir lieu en 2019, mais a été reportée à plusieurs fois depuis.

La séance d'ouverture de lundi a duré moins de 90 minutes, après que l'audience ait été informée que les témoins n'étaient pas disponibles.

Les cinq membres du jury de l'enquête sur la mort de M. Beaver devraient entendre environ 32 témoins sur une période de 20 jours.

Moses Beaver était un artiste de l’école des Woodlands de la Première Nation de Nibinamik, également connue sous le nom de Summer Beaver.

La communauté située sur le territoire du traité no. 9 se trouve à environ 385 kilomètres au nord-est de Sioux Lookout et à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay.

Les avocats Julian Roy et Robert Kozak sont les avocats qui sont affectés à l'enquête.

La Dre Louise McNaughton-Filion agit à titre d'officière d'enquête.

Les soins de santé mentale au coeur des réponses à obtenir

Le jury devra pouvoir répondre à cinq questions, notamment comment, quand, où et par quels moyens M.Beaver est mort.

Les jurés peuvent également formuler des recommandations pour prévenir d'autres décès dans des circonstances similaires.

L'enquête a pour but de déterminer les circonstances de la mort de Moses Beaver et de formuler des recommandations relatives aux soins des troubles de santé mentale et à la sensibilisation au suicide et à sa prévention dans la prison de Thunder Bay , explique Mme McNaughton-Filion.

Il faudra aussi émettre des recommandations sur la prestation de soins aigus pour les troubles de santé mentale pour les autochtones dans les communautés isolées des Premières Nations semblables à Nibinamik , ajoute-t-elle.

Selon la famille, au moment de sa mort, M. Beaver souffrait de problèmes de santé mentale.

Le coroner en chef est chargé de transmettre les décisions et les recommandations du jury aux personnes, agences et ministères concernés pour qu'ils les mettent en œuvre.

La Nation Nishnawbe Aski soutient la famille

Après l'ouverture de l'enquête par l'aîné Sam Achneepineskum, un moment de silence a été observé pour M. Beaver avant que le jury ne soit présenté et qu'il ne soit informé du déroulement de la procédure.

Dans une déclaration publiée le jour de l'ouverture de l'enquête, la Nation Nishnawbe Aski a indiqué que plusieurs jours s'étaient écoulés avant que la mort de M. Beaver ne soit officiellement confirmée, ce qui a causé une énorme souffrance à sa famille et à sa communauté .

Lorsque la nouvelle de son décès s'est répandue, le service de police de Thunder Bay n'a pas voulu confirmer qu'il était détenu, les responsables locaux des services correctionnels n'ont pas voulu faire de commentaires, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'époque n'a voulu que confirmer qu'il y avait eu un décès, et le coroner régional n'a pas voulu confirmer que le détenu décédé à ce moment-là était Moses Beaver , peut-on lire dans le communiqué.

Anna Betty Achneepineskum est grande cheffe adjointe de la Nation Nishnawbe Aski. (Photo d'archives) Photo : CBC/Logan Turner

La grande cheffe adjointe Anna Betty Achneepineskum, qui a assisté à l’audience de lundi, affirme que la Nation Nishnawbe Aski va soutenir la famille de M. Beaver pendant l'enquête.

Des années plus tard, nous ne comprenons toujours pas pourquoi Moses Beaver n'a pas reçu les soins appropriés et les circonstances qui ont conduit à sa mort. Nous soutenons la demande de sa famille de rendre des comptes et nous ferons tout ce qui est possible pour la soutenir tout au long de ce processus difficile , a dit Mme Achneepineskum.

Il s'agit de la deuxième enquête qui a eu lieu dans la dernière année concernant des membres des Premières Nations décédés sous la garde de la police de Thunder Bay.

En novembre, un jury a émis 35 recommandations dans les cas de la mort de Don Mamakwa et de Roland McKay.

Avec les informations de Sarah Law de CBC