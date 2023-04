La Bikequerie propose à nouveau ses services de réparation de vélo

Cette année-ci, l'atelier est situé dans un nouveau local.

Jacinthe Wiebe et son mari avaient lancé cet atelier, au cœur du village de La Broquerie l'été dernier pour permettre aux gens d'entretenir eux-mêmes leurs bicyclettes les mardis soir.

Il se sont cependant retrouvés dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'ancien local ce printemps.

La Bikequerie a donc déménagé dans une ancienne clinique vétérinaire sur l'autoroute 52, à Steinbach, à un jet de pierre de La Broquerie, à proximité du panneau annonçant la Municipalité rurale aux racines francophones.

Ainsi, autour du comptoir de réception de l'ancienne clinique, un établi avec des outils et des supports de réparation a été installé d'un côté, tandis que, de l'autre, sont entreposés des vélos de toutes les grandeurs et de toutes les couleurs.

Ça nous peine un peu de partir du cœur du village de La Broquerie parce que les gens pouvaient marcher, ils pouvaient se rendre en vélo, mais en même temps, on voit que la communauté nous appuie encore , explique Jacinthe Wiebe. On a été capables de mettre nos vélos en entreposage chez des amis.

Malgré les changements, Jacinthe Wiebe considère ce nouveau départ avec enthousiasme. Elle mentionne la luminosité dans le nouveau local, mais aussi la possibilité de faire découvrir l'organisme aux gens de Steinbach, de les enthousiasmer au sujet du cyclisme tout en étant capables de desservir les gens de La Broquerie .

Le nom de La Bikequerie, un jeu de mots combinant le mot vélo en anglais et La Broquerie, est conservé, même si les activités se poursuivent à Steinbach. Jacinthe Wiebe affirme que son mari et elle souhaitent que l'atelier revienne s'installer un jour à La Broquerie lorsqu'un local répondant à leurs besoins sera libre.

Jacinthe Wiebe dresse un bilan positif de la première année, qui avait pour but de bien établir l'organisme .

Il y avait, je dirais, une cinquantaine de personnes qui sont passées par chez nous, mais certainement une trentaine de personnes qui sont venues faire de la réparation de vélos. On a aussi offert un atelier l'année passée pour la réparation de vélos , précise-t-elle.

L'an dernier, plusieurs personnes sont venues faire des dons de vélos. L'organisme en a environ 200 actuellement, comme le précise Jacinthe Wiebe.

L'objectif de cette année est de réduire le stock pour le moment où de nouveaux vélos arriveront .

Jacinthe Wiebe indique que, avec la vente de vélos, l'organisme peut s'autofinancer.

Sans avoir d'objectif chiffré pour la nouvelle année à venir, Jacinthe Wiebe apporte une précision : Un des grands buts, c'est de créer une communauté d'enthousiastes de cyclisme et que les gens vont venir nous voir pour passer du temps ensemble.

La Bikequerie a aussi l'intention d'organiser des balades à vélo. Le jour qu'on a en tête, ce sont les dimanches après-midi , indique Jacinthe Wiebe.

« L'idée, c'est d'aller pour une promenade en famille. Notre but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible, mais plutôt de juste prendre un recul et le faire tranquillement avec des enfants. [...] On veut vraiment leur donner le goût de faire du cyclisme aussi et les rendre enthousiastes en voyant d'autres personnes se promener à vélo. »