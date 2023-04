Une étude sera réalisée sur la présence des goélands au lac Kénogami

C'est ce qui est ressorti d'une rencontre réunissant 15 personnes concernées par le problème la semaine dernière.

Chaque année, jusqu’à 2000 goélands élisent domicile dans la baie Cascouia. Plusieurs personnes s’inquiètent notamment des conséquences de leurs excréments sur la qualité de l’eau.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a réuni des représentants de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), des membres de l’Association pour la protection du lac Kénogami (APLK) et d’autres élus régionaux entre autres.

Il a été décidé qu’un appel d’offres sera lancé pour une faire étude sur les déplacements des goélands et établir leur lien avec le lieu d'enfouissement technique de la RMR .

Le député Gagnon estime que cette étape est essentielle.

On prévoit 100 000 $ étendus sur 3 ans pour faire l’état des lieux. La première année sera décisive pour connaître le comportement et la nidification des goélands. Il faut documenter. Oui, on aurait tendance à y aller d’actions concrètes rapidement, mais la première chose est d’étudier les comportements , a-t-il dit en entrevue à C’est jamais pareil.

M. Gagnon veut surtout éviter de transférer le problème ailleurs.

L’objectif du comité est de ne pas déplacer le problème dans les lacs avoisinants. Il faut se documenter de manière scientifique parce qu’on ne veut pas transporter le problème chez le voisin. Alors, effaroucher oui, mais il ne faut juste pas amener un déplacement , précise-t-il.

Solutions à l’essai

Dès cet été, des mesures pourraient toutefois être mises en place, comme l’utilisation d’un laser pour éloigner les oiseaux de la baie Cascouia.

Encore là, Yannick Gagnon soulève la question de l’impact sur les bateaux et les risques de reflets qui sont à évaluer.

Par ailleurs, il assure que la RMR est ouverte aux solutions pour éviter d’attirer plus d’oiseaux en raison du site d’enfouissement.

M. Gagnon pense toutefois que les citoyens ont aussi un rôle à jouer.

« Le goéland ne va jamais dans le compost, mais dans les déchets. On peut, en tant que citoyen, faire une différence avec l’augmentation du pourcentage de déchets qui peuvent aller au compost. » — Une citation de Yannick Gagnon, député de Jonquière

À son avis, le dossier de la qualité de l’eau du lac Kénogami va aussi beaucoup plus loin que la présence des oiseaux migrateurs.

La qualité de l’eau, c’est aussi les bandes riveraines, les débarcadères, les fosses septiques non conformes , souligne-t-il.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay