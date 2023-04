L’écriture manuscrite reste essentielle pour l'apprentissage chez les plus jeunes

On écrit aujourd’hui avec nos pouces sur les cellulaires ou du bout des doigts sur un clavier d’ordinateur. L'écriture à la main n'est plus toujours privilégiée mais selon la professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton Sylvie Blain, elle garde son importance notamment dans l'apprentissage chez les plus jeunes.

Une étape essentielle pour les plus petits

La professeur souligne qu’il est essentiel, avant tout, que l’enfant apprenne et mémorise les mots par le biais du geste moteur. L’encodage de l’information dans la mémoire à long terme se fait de différentes façons. L’une des façons est le geste moteur , dit-elle.

Par exemple, écrire le doigt dans le sable, mimer une lettre avec son corps ou utiliser de la pâte à modeler peut privilégier la motricité du tout petit.

« De la maternelle à la 4e année, il faut privilégier l’apprentissage à la main. » — Une citation de Sylvie Blain, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton

Bien que certaines écoles s’orientent de plus en plus vers l’apprentissage via tablette, leur usage demeure contrôlé.

À ma connaissance, même les écoles très très technologiques ne laissent pas les enfants sur les tablettes ou les ordinateurs, toujours. Il y a souvent des apprentissages qui se font papier-crayon , dit Sylvie Blain.

Par ailleurs, la retranscription des créations des élèves dès la deuxième année par le biais de l’outil numérique a ses avantages. Au moment de la publication, ça peut être valorisant et motivant pour les élèves, de retranscrire ce qu’ils ont créé , explique Sylvie Blain.

À partir de la 4e année, écrire à l’ordinateur facilite l’écriture et il y a moins de contraintes, ajoute la professeure.

L’écriture chez l’adulte

Si l’écriture manuscrite peut aider la mémorisation du contenu chez le petit, est-ce aussi vrai chez l’adulte? Doit-on la privilégier au clavier?

Les études sont contradictoires à ce sujet , indique Sylvie Blouin. Plusieurs études nous disent que oui il est préférable d’écrire à la main [car] ça permet une meilleure flexibilité quand on prend des notes. Moins de distraction aussi.

Les distractions, comme une notification sur un cellulaire ou la tentation des dédales de l’internet lors de l’écriture au clavier, sont bien réelles.

Néanmoins, rien n’est tout noir ou tout blanc, dit la professeure. Ça dépend vraiment des contextes et de ce qu’on veut apprendre. Ça dépend des outils qu’on a à notre disposition. […] Les deux façons d’écrire ont des avantages et des inconvénients , dit Sylvie Blain.

La professeure avance qu’il semblerait que décrire des notes aux claviers soit plus efficace lorsqu’il s’agit de faits à retenir plutôt que de concepts à apprendre.

Les concepts, il faut faire des liens , précise-t-elle. Alors là, on privilégie la main, car c’est plus flexible, on peut faire des dessins, des liens, des flèches, beaucoup plus facilement qu’on peut le faire à l’ordinateur.

De plus en plus d’outils permettant d’imiter la calligraphie sont ainsi disponibles, sur tablettes et portables.

Apprendre et transmettre la connaissance

Avec la fin d’année universitaire qui arrive à grands pas, certains étudiants, lorsqu’ils se préparent pour leurs examens, retranscrivent leurs notes de cours, dans un désir d’apprendre la matière.

Retranscrire ses notes, ce n’est pas la meilleure façon de mémoriser , lance Sylvie Blain.

C’est reconnu par la science que la meilleure façon de se souvenir d’information c’est d’essayer de l’écrire — soit à l’ordinateur ou sur papier — sans regarder ses notes ; d’essayer de s’en souvenir sans aide, de se le remémorer. Même si les examens se font parfois à livre ouvert c’est quand même bon d’avoir accès à de l’information instantanée qu’on a apprise par cœur , ajoute-t-elle.

Au département d’Éducation de l’Université de Moncton, on met un point d’honneur à transmettre l’importance de la lecture et de l’écriture aux étudiants, futurs enseignants.

Il faut donner d’abord et avant tout le goût de lire et d’écrire à nos élèves, c’est la base. Il faut soit même être des modèles , partage Sylvie Blain. Prendre des notes à la main c’est une bonne façon de ne pas perdre la main, justement.

