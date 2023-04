Vote sur le contrat d’Alstom : « faisons-le maintenant », dit l’IDU

À un moment donné, on a probablement fait le tour des questions , dit sans détour le PGD de l'IDU, Jean-Marc Fournier. Joint par téléphone, l'ancien élu estime qu'il est légitime de poser des questions, mais que le projet de tramway ne peut plus attendre.

« Plus on attend, plus ça va coûter cher et plus ça va coûter cher, plus on va se demander est-ce qu'on le fait? » — Une citation de Jean-Marc Fournier, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec

Jean-Marc Fournier réagit à la suite de la décision de l'opposition officielle de demander officiellement lors de la séance de mardi de ne pas soumettre le contrat au vote pour permettre aux élus d'obtenir plus d'information sur les clauses du contrat et sur la facture actualisée.

Québec d'abord pourrait avoir l'appui des deux élus d'Équipe priorité Québec.

Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l’Institut du développement urbain du Québec (IDU) et ancien ministre québécois libéral Photo : Radio-Canada

Les avantages du projet ne sont plus à établir, pense le PDG de l'IDU. Arrive le jour de la décision, je souhaite ardemment que la décision puisse aller dans le sens du tramway dès aujourd'hui.

L' IDU est un regroupement de promoteurs immobiliers. Le projet de tramway est une occasion pour ses membres d'aller de l'avant avec des projets de logements. C'est incontournable dans un contexte de pénurie de logements , estime Jean-Marc Fournier. Ça passe par le transport structurant et le plus rapidement possible.

Il croit que les planètes sont enfin alignées. Il reconnaît que le coût du projet peut en faire sourciller quelques-uns, mais il donne l'exemple du pont de l'Île-aux-Tourtes, à Montréal, dont le prix a bondi de 65 % en partie en raison de l'inflation.

Appui

Même son de cloche de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Son président et chef de la direction, Steeve Lavoie, pense que le projet est plus que jamais sur les rails .