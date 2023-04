Ce projet de reforestation se concentrera surtout sur les zones touchées par les feux de forêt et entend créer autour de 800 emplois. C'est l’un des six accords de contribution pluriannuels récemment signés entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires dans le cadre du programme de 2 milliards d’arbres.

Les arbres sont des alliés importants dans notre combat contre les effets des changements climatiques , rappelle dans un communiqué Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada.

De petits pas accomplis jusqu’ici

Le gouvernement fédéral prévoit de fournir cet été une mise à jour sur le nombre d’arbres plantés au pays depuis l’annonce de son plan, en 2021. Il s’agit d’un marathon, pas d’un sprint , souligne Jonathan Wilkinson.

Les planteurs d'arbres font souvent face à des conditions difficiles et sont généralement rémunérés à la pièce. Photo : Everett Bumstead

L’été dernier, Ottawa indiquait qu’environ 29 millions d’arbres avaient été plantés jusque-là à travers le Canada, ce qui représente moins de 1,5 % de la cible fixée.

En 2022, Jonathan Wilkinson a assuré que la plantation d’arbres allait s'accélérer pour atteindre l’objectif de 250 millions à 350 millions d'arbres mis en terre chaque année d'ici 2026.

L’expertise en foresterie de la Colombie-Britannique est reconnue à Ottawa, qui a octroyé notamment un tiers des projets de plantation de 2021 à la province.