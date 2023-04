Les producteurs et transformateurs de porcs s’entendent pour sauver l’industrie

Les producteurs et les transformateurs de l’industrie porcine se sont entendus pour mieux traverser la crise qui secoue le secteur. Pour y arriver, les deux groupes auront à faire des sacrifices, notamment par une nouvelle formule de prix et par une réduction de la production d’un peu plus de 1,1 million de porcs annuellement.

Vous avez devant vous une filière unie et c’est ensemble qu’on peut y arriver. Je pense pouvoir parler pour tout le monde ici, en disant qu'on entre dans une nouvelle ère pour la filière porcine , se réjouit David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Il a fallu plus de 15 mois de discussions et l’implication de l’ex-ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, en tant que conciliateur pour arriver à cette entente. Et rien n’est encore définitif, elle doit encore être homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Le président-directeur général d’Olymel, Yannick Gervais, l’ex-ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, et le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La nouvelle formule de prix doit permettre de mieux partager les risques et les bénéfices liés à la mise en marché du porc. Ça devrait limiter les déséquilibres qui sont survenus dans le passé, évitant de faire porter un fardeau sur l’un ou l’autre des joueurs de la filière , remarque Yannick Gervais, le président-directeur général d’Olymel.

Les producteurs acceptent de vendre chaque porc à 85 % de la valeur de la carcasse américaine. Cette valeur transitera à 88 % à la troisième année. Avant l’entente, les éleveurs vendaient leurs porcs à 89 % de la valeur américaine. C'est une concession majeure des éleveurs pour les acheteurs , reconnaît le président des éleveurs.

L'industrie québécoise espère ainsi augmenter ses ventes. En échange, une partie des éventuels profits des transformateurs seront redistribués aux producteurs.

Compensation pour des producteurs

La réduction d’abattage, dès l’an prochain, d’un peu plus de 1,1 million de bêtes touchera nécessairement les producteurs qui ne pourront plus vendre autant. En échange, ceux qui désirent quitter l'industrie pour contribuer à cette diminution de la production auront droit à une compensation dans un programme de rachat volontaire pour ceux qui se retireront de la production pour au moins cinq ans.

Tous les producteurs du Québec ont un choix à faire : soit quitter [le milieu] ou rester. Il n'y a personne qui est forcé de quitter ou de rester , souligne David Duval. Les détails concernant le programme de compensations seront annoncés dans les prochaines semaines.

« On est obligés de faire trois pas en arrière, mais je suis convaincu que les pas qu'on va faire en avant vont être beaucoup plus solides dans le futur. » — Une citation de David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

En contrepartie, Olymel, qui représente 80 % de l'abattage du porc au Québec, s'engage quant à elle à continuer d'abattre 624 000 porcs québécois jusqu'en 2024 et à cesser de s'approvisionner en Ontario. Les délais d’annonce de réduction supplémentaire d'abattage passent aussi à 6 mois.

Ce sont des gains majeurs, et le précédent qu'on crée aujourd'hui, on ne le perdra pas , soutient David Duval.

Parmi les mesures permettant l’écoulement des stocks de porcs, Olymel a aussi accepté de garder ouverte l’usine de Vallée-Jonction pendant plusieurs mois. Avec la convention, on s'est assuré d'avoir tout le temps nécessaire pour assurer une transition ordonnée vers un autre abattoir , indique le président des producteurs.

Le bout du tunnel

Étant donné la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre et la suspension d’exportation vers la Chine, l’industrie porcine traverse un dur moment. Olymel affirme que le secteur a entraîné des pertes de 390 millions de dollars au cours des deux dernières années.

La coopérative en restructuration a fermé cinq installations dans les derniers mois, par exemple l'abattoir de porcs de Vallée-Jonction, dont la fermeture a été annoncée la semaine passée. Près de 1000 travailleurs perdront leur emploi.

L'usine d'abattage et de découpe de Vallée-Jonction était la plus ancienne des usines d'Olymel. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

L’objectif pour Olymel, c’est d’avoir un modèle qui est beaucoup moins risqué et plus près des besoins qu’on a avec nos produits de viande transformés. On pense que le marché est en train de se consolider , soutient Yannick Gervais.

Comme lui, Stéphanie Poitrat, la directrice générale d’Aliments Asta qui possède une usine d'abattage de porcs, est d'avis que le portrait est sur le point de s’améliorer dans l’industrie. Je pense qu’il y a une lumière au bout du tunnel qui va se replacer. La pandémie est derrière nous, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que c’était une grosse tempête, mais là on commence à voir un peu plus le soleil , estime-t-elle.

Soulagement au gouvernement

Le secteur porcin contribue à des retombées de 3,7 milliards de dollars à l’échelle de la province et crée plus de 38 000 emplois directs et indirects. La filière porcine, c'est notre deuxième filière en importance , relate André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Le ministre André Lamontagne a assisté à la présentation de l'entente mardi matin. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Il cachait mal son enthousiasme à voir les acteurs de l’industrie arriver à cette entente. C'est vraiment la première fois où on a la filière qui matérialise, dans une entente, cette compréhension qu'elle est interdépendante. C'est primordial qu'il y ait une agilité en tant que filière et non pas comme deux membres indépendants , se réjouit André Lamontagne.

« Ça a le potentiel de jeter les assises pour la pérennité et la prospérité de la filière au Québec. » — Une citation de André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Le premier ministre François Legault accueille également favorablement l’annonce. L’industrie du porc connaît une baisse importante du côté des exportations, donc c’est certain qu’il doit y avoir un ajustement du côté de la production , explique-t-il.

Avec des informations de Camille Carpentier et de La Presse canadienne.