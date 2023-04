Braconnage et violences ont forcé la ministre fédérale à fermer la pêche aux civelles

Ann Gagnon vit à Hubbards, en Nouvelle-Écosse, et a été témoin d'une pêche qui a mal tourné.

Il y avait des hommes avec des cagoules et des plaques d'immatriculation cachées. Nous avons appelé le 911 et la GRC , raconte la femme en se remémorant la première nuit où elle a vu des braconniers, à la fin mars.

Ils cherchaient de minuscules bébés anguilles translucides, appelés civelles.

Les civelles sont l'espèce de poisson la plus précieuse au Canada en matière de poids. Elles se vendent jusqu'à 5000 $ le kilogramme et sont surtout expédiées vivantes en Asie, où elles sont cultivées à des fins d'alimentation.

De jeunes anguilles, appelées civelles, nagent dans un aquarium à Brewer, dans le Maine. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

La minuscule rivière Fitzroy devant la maison d'Ann Gagnon n'est qu'un seul des endroits où la pêche à la civelle est interdite et où des conflits se sont produits.

La semaine dernière, la GRC a déclaré qu'un homme avait été agressé par un individu armé d'une barre de métal lors d'une altercation survenue au milieu de la nuit entre des pêcheurs de civelles à Hubbards.

La ministre fédérale des Pêches et des Océans, Joyce Murray, a fermé la pêche à la civelle des Maritimes pendant 45 jours à cause de cette violence et de la surpêche.

C'était tout simplement trop dangereux de laisser les choses continuer comme ça et je m’inquiétais au sujet des stocks, car cela fait partie du cycle de vie de l'anguille d'Amérique et c'est une espèce en péril , rappelle la ministre.

Manque de prévention du MPO

Toutefois, certains des détenteurs de permis commerciaux disent que la ministre et le gouvernement fédéral sont eux aussi à blâmer pour ce qui s'est passé.

Le MPO a assuré aux détenteurs de permis qu'il avait un plan pour s'assurer que ça ne se produise pas , indique Michel Samson, un avocat qui représente Wine Harbour Fisheries, un des neuf titulaires de permis commerciaux dans les Maritimes.

L'avocat Michel Samson. Photo : Radio-Canada

Et pourtant, même avant l'ouverture de la pêche, le MPO recevait des rapports de détenteurs de permis selon lesquels il y avait des filets illégaux et de la pêche illégale, et il a choisi de ne pas agir. C'était donc prévisible.

« Le MPO savait que cela allait arriver. Il aurait pu fournir des ressources supplémentaires. » — Une citation de Michel Samson, avocat

Me Samson dit que ce sont les détenteurs de permis qui paient le prix de la fermeture de la pêche. Il explique que l'entreprise Wine Harbour Fisheries n'avait récolté que 33 kilogrammes sur un quota de 1000 kilogrammes parce que les civelles arrivent plus tard dans la région où elle est établie, dans l'est de la Nouvelle-Écosse.

C'est dévastateur pour une entreprise de ne pas avoir la possibilité d'attraper tout son quota , constate Michel Samson. Et pour les employés, il est clair qu'ils ne seront pas admissibles aux prestations d'assurance-emploi.

Historique de cette pêche

Ce n'est pas la première fois que le MPO est contraint de fermer la pêche à la civelle.

En 2020, le ministère l'avait fermée après un afflux inattendu de pêcheurs mi'kmaq sur les rivières. Certains d'entre eux avaient fait valoir leur droit issu de traités de pêcher pour gagner leur vie. D'autres pêchaient des civelles en vertu de permis de pêche alimentaire, sociale et cérémonielle aux anguilles d'Amérique.

Le ministère a par la suite modifié les conditions des permis de pêche alimentaire, sociale et cérémonielle pour empêcher la récolte de civelles de moins de 10 centimètres de long. En 2022 et en 2023, le MPO a pris 14 % du quota commercial et l'a donné à certains groupes autochtones, mais pas à tous.

Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Le MPO a accepté les plans de gestion individuels élaborés par les Premières Nations.

Cette année, dans le sud de la Nouvelle-Écosse, les Premières Nations de Kespukwitk ont désigné des pêcheurs parmi leurs membres pour pêcher un quota de 450 kilogrammes, une augmentation de 50 kilogrammes par rapport à 2022. Des nations autochtones du Nouveau-Brunswick ont elles aussi désigné des pêcheurs pour pêcher un quota de 750 kilogrammes, une augmentation de 550 kilogrammes par rapport à 2022.

Les peuples autochtones non autorisés à pêcher par le MPO continuent de revendiquer leur droit issu de traités de pêcher des civelles.

L'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse s’est plainte de l'intimidation de non-Autochtones envers les pêcheurs de civelles autochtones autorisés, mais elle n'a pas voulu commenter l'empiétement par d'autres peuples autochtones ou la fermeture de la pêche.