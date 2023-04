Construction d’un nouveau centre de formation en film et en divertissement à Calgary

Le début de la construction du centre appartenant à la section locale de l’Alliance internationale des employés de la scène, du théâtre et du cinéma (IATSE), a été marqué, lundi, par la première pelletée de terre sur le terrain situé dans le sud-est de Calgary.

Parmi les programmes qui seront proposés dans le nouveau centre : des formations en santé mentale, en travail en hauteur et en montage de tables de son et d'éclairage, ainsi que des ateliers sur la façon de prendre soin des cheveux de personnes noires.

Le centre de formation accueillera des personnes et des organisations œuvrant déjà dans l'industrie du cinéma et du divertissement, ainsi que des travailleurs arrivant sur le marché du travail et des étudiants.

Le président de la section de Calgary de l’ IATSE , Damian Petti, explique que celle-ci offre déjà des formations dans ses locaux actuels, mais que ceux-ci ne suffisent plus à répondre à la demande croissante.

La structure actuelle appartenant à l’Alliance internationale des employés de la scène, du théâtre et du cinéma (IATSE), section 212 de Calgary, a une superficie de 557 mètres carrés (6000 pieds carrés). Le nouveau centre sera presque trois fois plus grand. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nous avons augmenté notre capacité globale, non seulement en termes de formation, mais aussi pour l'administration de la section locale [de l’ IATSE ] , dit Damien Petti. Nous espérons pouvoir partager ces nouvelles installations avec d'autres partenaires de l'industrie cinématographique.

Le nouveau centre de formation occupera une superficie totale de 1486 mètres carrés (16 000 pieds carrés).

Un secteur économique en pleine expansion

Le budget 2023 de l'Alberta prévoit une augmentation de 100 millions de dollars durant les trois prochaines années pour le crédit d'impôt pour les productions cinématographiques et la télévision. Le gouvernement espère que cette décision attirera davantage de productions dans la province.

Nous nous intéressons à ce secteur parce que nous croyons que c'est le meilleur moyen de diversifier notre économie , a déclaré Brian Jean, ministre de l’Emploi, de l’Économie et du Développement du Nord de l’Alberta.

En mars 2021, la province a également supprimé le plafond de 10 millions de dollars de crédits d'impôt par projet, ce qui a contribué à attirer en Alberta des productions cinématographiques et télévisuelles d'envergure qui ont eu un impact économique important, telles que The Last of Us et Ghostbusters (SOS fantômes).

La volonté du Parti conservateur uni de l'Alberta de voir se développer le secteur du cinéma et du divertissement existe aussi du côté du parti de l'opposition.

Rachel Notley, cheffe de l'opposition officielle de l'Alberta, a souligné l'investissement du gouvernement provincial dans l'industrie du film et du divertissement. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Il n'y a aucun doute que [le secteur du divertissement] est compétitif , a souligné Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta. Les gouvernements doivent donc être présents pour s'assurer que nous contribuons à donner un coup de pouce à cette industrie émergente et prometteuse dans la province.