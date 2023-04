Dans le nord du Manitoba, l’aéroport de Thompson est victime du changement climatique

Vu du ciel, le terminal de l’aéroport de Thompson n’est pas plus grand qu’une piscine olympique. Situé à environ 760 kilomètres de Winnipeg à vol d’oiseau, il n’est doté que d’une seule piste d’atterrissage, principalement utilisée par de petits cargos et des avions à hélice.

Son importance est capitale pour la région. Il dessert 37 communautés, comptant autour de 50 000 personnes, dont plusieurs sont uniquement accessibles par les airs. C’est aussi la base des bombardiers à eau lors de la redoutable saison des incendies de feu de forêt du nord du Manitoba.

L’aéroport a été créé par la International Nickel Company (INCO) en 1961, afin de soutenir le développement des activités minières à Thompson. En 1963, il a été transféré à Transport Canada et géré par le district d'administration locale de Mystery Lake. Finalement, en 2000, l’Administration aéroportuaire régionale de Thompson en a pris le contrôle.

Maggie Taylor et une autre employée accèdent au sous-sol de l'aéroport. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Depuis les années 1980, au moins, les employés de l’aéroport ont commencé à remarquer des changements dans la structure et à l’aire de stationnement des avions.

L’aéroport est construit sur du pergélisol discontinu. Nous avons beaucoup de soulèvements et il y a beaucoup de fonte. Notre bâtiment actuel s'enfonce , explique Maggie Taylor, la responsable de l’aéroport et de l’infrastructure de l’autorité aéroportuaire.

Dans l’espace vide entre le plancher et le sol, on se croirait dans une carrière de gravier. Le sol est jonché de petits éboulements et de cratères.

Ces énormes poutres ont été ajoutées au bâtiment pour tenter de le stabiliser. Avant de s'affaisser, le sol atteignait la hauteur du bloc en béton au premier plan. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ce n’était jamais comme ça avant, explique Maggie Taylor. Avant, le sol était plat. Maintenant, le bâtiment s’affaisse, et les murs s’écroulent.

Un dédale d’immenses poutres, de poteaux et de semelles témoigne de diverses tentatives de stabiliser le bâtiment au fil des décennies. Dans une dépression particulièrement marquée, il y a un puits rempli d’eau liquide, bien qu’il fasse -30 degrés Celsius dehors.

Le sol fond tout autour du bâtiment et, au printemps, nous avons de l’eau et de la terre qui rentrent sous le bâtiment , poursuit Maggie Taylor.

Comme des montagnes russes

L’affaissement du sol touche aussi l’aire de stationnement des avions, comme l'explique Mary Taylor.

Il est seulement permis d’avoir une pente de 1 % ou 2 % sur un aéroport. La nôtre, c’est comme des montagnes russes. Dessus, on peut voir qu’une extrémité baisse, et qu'il y a une énorme différence entre une extrémité et l’autre , poursuit-elle.

Il est d'ailleurs impossible, lorsqu'on regarde d'un bout à l'autre de l'aire, de distinguer entièrement un camion-citerne et deux hélicoptères qui y sont posés en raison de la chaussée bombée.

L'aéroport de Thompson dessert 37 communautés, comptant autour de 50000 personnes, dont plusieurs sont uniquement accessibles par les airs. Cet avion se trouve sur l'aire de stationnement bringuebalant. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

À certains endroits qui n’arrêtent pas de s’affaisser, il y aurait plus de 2 mètres de revêtement utilisé pour essayer d’aplanir l’aire de stationnement.

En 2019, le gouvernement fédéral a promis d’investir 28 millions de dollars pour la construction du nouveau bâtiment, dont le coût était alors estimé à 70 millions de dollars. Cependant, ce n’est pas avant avril 2023 que l’autorité aéroportuaire a eu confirmation des derniers fonds nécessaires pour commencer la construction du projet qui coûtera maintenant plus de 100 millions de dollars.

Maggie Taylor dit que la construction devrait commencer le 15 mai.

L’impact du réchauffement climatique

Le pergélisol est un sol qui demeure à une température égale ou inférieure à 0 degré Celsius pendant au minimum deux ans, comme l'explique le professeur associé au département de génie civil de l'Université Laval Guy Doré.

Le pergélisol contient souvent de la glace, et c’est à ce moment qu’il y a plus de risques qu’un sol se dégrade. Le volume occupé par l’eau augmente de 9 % lorsqu’elle gèle, rappelle le professeur. Si le sol dégèle, il va y avoir un certain effondrement , indique-t-il.

Donc, évidemment, dès qu'on a une déstabilisation du pergélisol, ça amène des conséquences très importantes pour les structures qui sont construites sur ces sols-là , poursuit Guy Doré, qui a notamment étudié une poche de pergélisol sous la route non loin de l’aéroport de Thompson.

Vue du sol affaissé sous l'aéroport de Thompson Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Thompson, effectivement, est situé assez proche de la limite sud du pergélisol, dans la zone qu'on qualifie de pergélisol discontinu sporadique , poursuit-il. Donc, ce sont essentiellement des poches de pergélisol qu'on retrouve sur le terrain qui sont discontinues.

Le pergélisol de ce type est nécessairement un pergélisol qui est chaud, puisqu'on est très proche de la limite sud [du pergélisol au Canada], qui est proche de 0 degré Celsius , poursuit Guy Doré.

« Un réchauffement ou une perturbation peuvent entraîner une dégradation assez rapide, puisqu'on est très proche du point de fusion. » — Une citation de Guy Doré, professeur associé au département de génie civil de l'Université Laval

Le professeur ajoute que le réchauffement du pergélisol occasionne aussi une perte de sa force. Par exemple, entre -2 degrés Celsius et moins -0,5, il a probablement perdu à peu près la moitié de sa capacité de support, même s'il est encore gelé .

Construire sur sols sensibles

Professeur de génie civil spécialisé en géotechnique de l’Université du Manitoba, Marolo Alfaro a aussi étudié le pergélisol de la région de Thompson. Il tient à noter qu’une structure mal conçue peut accélérer de dégel du sol.

S’il existe une poche d’air chauffé sous un bâtiment, par exemple, celle-ci pourrait contribuer à la fonte du sol en conjonction avec le réchauffement climatique.

Les tubes sur le mur de l'aéroport sont des thermosiphons. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Dans le cas de l’aéroport de Thompson, on a tenté de ralentir la fonte du pergélisol sous le bâtiment avec des dispositifs appelés thermosiphons. Ces tubes verticaux sont remplis de dioxyde de carbone liquide.

Le dioxyde de carbone liquide est chauffé par le sol. Lorsqu’il est chauffé, il s’évapore et monte. Ensuite, lorsqu’il atteint le radiateur, la température de l’air est plus fraîche et il se condense et redescend , précise le chercheur.

Lorsque le dioxyde de carbone s’évapore, il extrait de la chaleur du sol, minimisant la fonte du pergélisol , ajoute-t-il. Au Manitoba, les thermosiphons se trouvent notamment le long de l’autoroute numéro 6, et dans, le nord du Canada, il est commun qu’ils fassent partie de bâtiments.

L'espèce de tube blanc est l'extrémité inférieure glacée d'un thermosiphon, qui est inséré dans le pergélisol. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Marolo Alfaro souligne que les thermosiphons sont plus efficaces dans des zones plus froides que le secteur de Thompson. Si c’est une technologie qui peut être efficace, il croit que le principal est de prendre en compte la possibilité de la fonte du pergélisol dans la conception de structures.

Le Canada, chef de file

Guy Doré est du même avis. Il faut vraiment prévoir parce qu'on parle d'un bâtiment [probablement] avec une vie utile de 50, 75 ans. Donc, on doit prévoir de façon la plus précise possible quelle va être la température dans 75 ans et faire une conception en conséquence , fait-il valoir.

Dans le cas du nouvel aéroport de Thompson, s'ils n’ont pas pris de très grandes précautions pour bien comprendre la nature des sols sous le bâtiment et son comportement dans le temps, et considérant le changement climatique, je pense qu'on [pourrait] reparler du bâtiment dans 10, 15 ans .

Le professeur de génie civil spécialisé en géotechnique de l’Université du Manitoba Marolo Alfaro a étudié le pergélisol de la région de Thompson. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Tout en reconnaissant l’énorme défi pour l’infrastructure présentée par la fonte du pergélisol, Marolo Alfaro reste optimiste.