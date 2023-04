La grève est déclenchée pour plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux

Plus de 24 heures après avoir lancé un ultimatum pour réclamer une entente afin de renouveler leurs conventions collectives, les membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada, sont en grève depuis minuit.

Après plusieurs mois de pourparlers et de négociations, l’ AFPC avait exigé la conclusion d'une entente avant 21 h, mardi, pour ne pas mettre à exécution les mandats de grève obtenus au cours des dernières semaines.

Malgré tout, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, explique Alex Silas, le vice-président exécutif régional de l' AFPC dans la région de la capitale nationale. La grève a donc été déclenchée dès minuit et une minute, mercredi.

Nous allons rester à la table de négociation, on va continuer à négocier une entente qui tient compte du coût de la vie, mais jusqu’à ce qu’on obtienne une entente raisonnable qui reflète nos priorités, 155 000 travailleurs et travailleuses du pays resteront en grève , poursuit-il.

« Il est grand temps que le gouvernement de ce pays comprenne que les travailleurs de ce pays méritent des salaires qui tiennent compte du coût de la vie. » — Une citation de Alex Silas, le vice-président exécutif régional de l'AFPC dans la région de la capitale nationale

Des demandes inabordables , soutient le gouvernement

En fin de soirée mardi, le gouvernement fédéral a réagi par voie de communiqué en assurant avoir tout fait tout ce qu’il pouvait pour parvenir à une entente et éviter de perturber les services dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin , notamment en présentant une offre salariale qu’il qualifie de juste et concurrentielle de 9 % sur 3 ans.

Même s’il y a une entente concurrentielle sur la table, l’ AFPC continue d’insister sur des demandes qui sont inabordables et qui auraient de graves répercussions sur la capacité du gouvernement de fournir les services à la population canadienne , s’est désolé le Conseil du Trésor dans sa déclaration écrite.

Le Conseil du Trésor s’est dit résolu à conclure une entente le plus tôt possible et va demeurer à la table des négociations.

Nous demandons à l’ AFPC de travailler avec nous pour parvenir à un règlement rapide, afin que nous puissions ensemble recommencer à fournir les services importants sur lesquels comptent les Canadiens et Canadiennes.

Afin d’accentuer la pression, la fin de semaine dernière, des roulottes sur lesquelles on pouvait clairement identifier le logo de l’AFPC avaient été installées dans les rues du centre-ville d’Ottawa.

Tôt dans la journée mardi, l' AFPC a lancé une application sur le web à l'attention de ses membres pour localiser une ligne de piquetage. Au total, on en compte en 11 pour l'Outaouais, Ottawa et l'est ontarien.

Les membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada, sont en grève depuis minuit et une minute, mercredi. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Les services essentiels seront maintenus

Près du tiers des fonctionnaires fédéraux seront en grève, selon l' AFPC .

Dans un communiqué, le syndicat explique qu'il faudra s'attendre à des ralentissements et à l'interruption, dès mercredi, de services gouvernementaux, tels que l’assurance-emploi, l’immigration et les demandes de passeport .

On parle aussi de l’arrêt complet du traitement des déclarations de revenus, d’interruption des activités d’approvisionnement et des échanges commerciaux dans les ports et les aéroports ainsi que des ralentissements aux postes frontaliers, dont le personnel administratif sera aussi en grève , peut-on également lire.

Près du tiers des fonctionnaires fédéraux seront en grève dès mercredi, selon l'AFPC. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Précisons que ce ne sont toutefois pas l'ensemble des 155 000 membres de l' AFPC concernés qui pourront débrayer.

Le gouvernement fédéral a préparé des plans d'urgence pour assurer les services essentiels. Plusieurs fonctionnaires sont considérés comme essentiels au sens de la loi .

En conférence de presse lundi matin, le président national de l' AFPC , Chris Aylward, a assuré que l'objectif du syndicat n'est pas de paralyser les services aux Canadiens, mais plutôt à faire pression sur le gouvernement.

On ne veut pas prendre les Canadiens et les Canadiennes en otages. Il va y avoir un minimum de services. Mais il risque d’y avoir du retard, il risque d'y avoir de plus longues attentes au téléphone , avait-il prévenu.

Lundi, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a indiqué qu’il ne commentera pas un possible usage d’une loi qui forcerait les grévistes à retourner travailler.

Déception du côté du NPD

Je suis profondément déçu que le gouvernement n'ait pas réussi à conclure un accord avec l'Alliance de la fonction publique du Canada , écrit le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh. Ces travailleuses et travailleurs dévoués ont répondu à l'appel à l'action pendant la pandémie, veillant à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient le soutien nécessaire pour traverser cette période difficile.

« Depuis deux ans, les membres de l' AFPC expriment leurs demandes légitimes de salaires équitables, de sécurité d'emploi et d'un environnement de travail sûr. Pourtant, le gouvernement a continué de se traîner les pieds et a provoqué cette crise. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD