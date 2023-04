Les légendes de l’humour Steve Martin et Martin Short à Montréal en novembre 

Steve Martin et Martin Short, deux géants de l’humour aux États-Unis, présenteront leur spectacle You Won't Believe What They Look Like Today! le 30 novembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Les humoristes et comédiens se sont rencontrés sur le plateau de tournage de Trois amigos (Three Amigos!), film de John Landis de 1986 mettant aussi en scène Chevy Chase, avant de se retrouver pour Le père de la mariée (Father of the Bride), sorti en 1991, et pour sa suite.

Trente-cinq ans plus tard, la chimie semble toujours opérer entre les deux amis. Dans leur nouveau spectacle rempli d’autodérision, les deux humoristes enfilent les blagues à un rythme frénétique et n'hésitent pas à se taquiner l’un l’autre, éraflant au passage Hollywood et la célébrité en général.

Le duo avait lancé son premier spectacle, A Very Stupid Conversation, en 2015. Il a été suivi d’une émission spéciale sur Netflix, intitulée An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life (2018), et du spectacle The Funniest Show in Town at the Moment (2021).

Steve Martin et Martin Short jouent également ensemble dans la série Only Murders in the Building, aux côtés de Selena Gomez. La comédie dramatique, créée par Steve Martin et John Hoffman, a été renouvelée l’an dernier pour une troisième saison sur la plateforme Hulu.

Les billets pour You Won’t Believe What They Look Like Today! seront mis en vente vendredi à 10 h sur le site de la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre) . Le spectacle est présenté en anglais seulement.