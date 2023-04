La cheffe du NPD dépose un projet de loi pour mieux encadrer les conflits d’intérêts

La cheffe de l'opposition officielle à Queen's Park, Marit Stiles, dépose un projet de loi visant à renforcer la Loi sur l'intégrité des députés. Cette proposition survient à la lumière des liens entre Doug Ford et des promoteurs immobiliers.

Elle présente un projet de loi intitulé The Strengthening Members’ Integrity Act, 2023 (Loi de 2023 visant à renforcer l'intégrité des députés).

Le projet de loi a pour but de clarifier et de mieux définir les balises que tous les membres de l'Assemblée législative de l'Ontario doivent respecter concernant les conflits d'intérêts et l'apparence de conflits d'intérêts.

Il semble que mes collègues de l'autre côté de la Chambre ne comprennent pas les règles ou ne veulent tout simplement pas les suivre , lance mardi en conférence de presse Marit Stiles, qui accuse les progressistes-conservateurs de ne pas être transparents.

Le comportement troublant des conservateurs de [Doug] Ford érode la confiance du public dans le gouvernement , affirme Mme Stiles.

Ils prennent continuellement des décisions qui profitent à un certain nombre de personnes ayant des liens étroits avec le premier ministre, tandis que les besoins des Ontariens ordinaires sont ignorés , renchérit la cheffe néo-démocrate.

En mars, le commissaire à l'intégrité de l'Ontario a temporairement suspendu son enquête réclamée par le NPD sur la fête organisée avant le mariage de la fille du premier ministre Doug Ford.

Dans son rapport préliminaire du 16 mars, le commissaire à l'intégrité de l'Ontario recommandait à l’Assemblée législative de réviser la loi pour préciser si elle s’applique ou non à l’apparence de conflits d’intérêts , mais rien en ce sens n’a été fait.

En vertu de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, le commissaire à l'intégrité donne des conseils sur les conflits d'intérêts aux 124 députés élus à l'Assemblée législative de l'Ontario. Son principal objectif est d'aider à prévenir les manquements à l'éthique. Source : Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario

Mme Stiles avait également demandé plus tôt en janvier au commissaire à l'intégrité d'enquêter sur le moment choisi par de puissants promoteurs immobiliers qui ont des liens politiques avec le Parti conservateur de l'Ontario, ou qui ont déjà contribué à sa caisse, pour acheter des terres situées dans la ceinture de verdure, jusque-là protégée en Ontario.

Dans une déclaration écrite, le Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario rappelle qu' en raison du chevauchement avec la demande d’avis de Marit Stiles sur les événements liés au mariage de la fille du premier ministre Ford et l’enquête ouverte en vertu de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés au sujet des décisions liées à la ceinture de verdure, le commissaire à l’intégrité a mis la demande en suspens jusqu’à l’achèvement de l’enquête .

Cette enquête est toujours en cours , assure la directrice des communications du Bureau, Michelle Renaud.

Une fois l'enquête terminée, le commissaire déposera un rapport auprès du président de l’Assemblée législative avant qu'il ne soit rendu public.

L'opposition dénonce le manque de transparence

Ce que Marit propose est raisonnable , croit le chef libéral intérimaire de l'Ontario.

La raison pour laquelle cette loi est écrite est qu'une levée de fonds a été organisée chez le premier ministre, celle-ci a été bénéfique pour un membre de sa famille, et des gens qui y ont été invités ont fait des affaires avec le gouvernement , explique John Fraser.

Cela remet en question les décisions prises par le gouvernement , affirme-t-il lors d'une mêlée de presse à Queen's Park, mardi.

Le chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, est aussi d'avis que les modifications proposées par la cheffe néo-démocrate sont pertinentes.

C'est assez triste de même devoir faire ces changements. Cela devrait être évident pour le premier ministre que [ce n'est pas acceptable] , s'exclame-t-il.

« C'est une occasion pour le gouvernement de monter qu'il est sans reproche. » — Une citation de Marit Stiles, cheffe de l'opposition officielle

J'espère que le gouvernement va voter en faveur de cette loi , ajoute pour la part la cheffe de l’opposition officielle et députée provinciale de Davenport qui martèle que ce n'est pas acceptable d'avoir un conflit d'intérêts .

La décision de présenter un nouveau projet de loi n’aurait aucune incidence sur les processus actuels , précise le Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario, par courriel.

Le Bureau examinera ses pratiques si une modification à la loi reçoit la sanction royale , ajoute-t-il.

Avec les informations de Camille Gris-Roy