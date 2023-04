Le Manitoba veut engager des recruteurs pour attirer 150 nouveaux médecins de famille

Soins communs Manitoba a lancé un appel d'offres afin d'embaucher des recruteurs qui auront pour mission d'attirer 150 médecins de famille. Cinquante d'entre eux devront s'installer dans le nord du Manitoba, 50, à Winnipeg, et 50, dans des régions rurales de la province.

L'appel d'offres publié vendredi indique que plusieurs facteurs, dont la proportion croissante de médecins approchant de la retraite, ont tous contribué à la nécessité d'augmenter le nombre de médecins de famille exerçant au Manitoba .

Le document précise que les médecins recrutés au Manitoba devront rester dans la communauté à laquelle ils seront assignés pendant au moins quatre ans.

Un porte-parole de Soins communs Manitoba ajoute que les professionnels recrutés travailleront dans les zones où l'accès à un médecin de famille est actuellement limité .

Il précise également que l'organisation a publié l'appel d'offres dans le but de maintenir la chaîne d'approvisionnement provinciale et de l'approvisionnement au nom du système de santé .

Une pénurie qui persiste depuis plusieurs années

D’après un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé, publié durant l'automne 2022,  (Nouvelle fenêtre) le Manitoba compte 217 médecins pour 100 000 habitants, soit le troisième rang des taux les plus bas du pays, après la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard.

L’organisme Doctors Manitoba, qui représente plus de 4000 médecins manitobains, déclare qu'il est urgent d'agir, puisque, d’après une enquête qu’il a réalisée auprès de ses membres l’année dernière, 43 % des médecins prévoyaient de prendre leur retraite, de quitter la province ou de réduire leurs heures de travail en clinique.

Dans une déclaration à CBC /Radio-Canada, la présidente de Doctors Manitoba, Candace Bradshaw, indique que, en 2022, son organisme a demandé la création d'un poste de recruteur provincial de médecins, après un sommet sur la santé en milieu rural.

C’est positif de voir que le Manitoba aura son propre recruteur, mais nous continuons à travailler avec la province sur le financement compétitif, le recrutement, la rétention et de meilleurs environnements de travail qui seront des éléments clés pour attirer et garder plus de médecins au Manitoba , note-t-elle.

Pendant la période de questions à l’Assemblée législative, lundi, Uzoma Asagwara, qui représente le NPD en matière de santé, a reproché au gouvernement progressiste-conservateur d'avoir sous-utilisé son budget pour le recrutement et la rétention de médecins, malgré le besoin important de médecins supplémentaires .

De son côté, la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, a répondu en présentant l'appel d'offres et en affirmant que le gouvernement s'efforçait de résoudre le problème.