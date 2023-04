La Saskatchewan ne détiendra plus de migrants pour l’ASFC

Dès le 30 septembre, la Saskatchewan rejoindra la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Manitoba, des provinces qui se sont engagées à mettre fin à cette pratique.

Le défi est moins grand aujourd'hui en Saskatchewan concernant les migrants illégaux ou le franchissement illégal des frontières , a affirmé le premier ministre Scott Moe, en conférence de presse lundi.

La signature de l'accord avec l' ASFC remonte à 1994.

Selon cette entente, la Saskatchewan acceptait de détenir des personnes pour le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Nous avons examiné l'accord existant et, après mûre réflexion, nous avons déterminé qu'il n'était plus compatible avec les objectifs que nous voulons atteindre dans les établissements pénitentiaires de la Saskatchewan , écrit la ministre des Services correctionnels de la Saskatchewan, Christine Tell, dans son courrier de notification au gouvernement fédéral.

Toutefois, selon un porte-parole du gouvernement, la province continuera à détenir les migrants qui font l'objet d'accusations criminelles jusqu'à ce que ces procédures judiciaires soient terminées.

Dans sa réponse au gouvernement de la Saskatchewan, l’ ASFC affirme qu’elle va collaborer avec la province pour assurer une transition en douceur dans l'intérêt de la sécurité publique et de la prise en charge des détenus .

L' ASFC n'a recours à la détention des immigrants qu'en dernier recours et seulement après avoir envisagé toutes les autres solutions possibles , explique l’agence fédérale dans un courriel.

En 2022, 16 détenus avaient été envoyés dans des prisons de la Saskatchewan dans le cadre d'une procédure d'immigration, selon un communiqué de presse publié par le gouvernement provincial.

Un développement crucial

La Saskatchewan a pris une décision importante aujourd'hui. La détention des immigrants n'a pas sa place dans un pays accueillant et respectueux des droits. Cette dynamique doit se poursuivre et se poursuivra , a déclaré la secrétaire générale d'Amnistie internationale Canada, Ketty Nivyabandi.

En 2021, l' ONG a publié un rapport  (Nouvelle fenêtre) qui dénonce le système de détention des personnes migrantes au Canada, notamment son effet sur la santé mentale des détenus.

D'après le rapport, les hommes noirs en particulier étaient plus susceptibles d'être détenus plus longtemps et d'être incarcérés.

L'avocate spécialisée dans les droits de l'homme et les politiques pour Amnesty International Canada, Julia Sande, se réjouit de la décision. C'est une très bonne nouvelle. Toute durée de détention d'un immigrant est vraiment traumatisante.

Le directeur associé à la division des droits des personnes en situation de handicap pour l'organisme Human Rights Watch, Samer Muscati, indique que la décision de la Saskatchewan est un développement crucial en matière de droits de l'homme qui soutient la dignité et les droits des personnes qui viennent au Canada en quête de sécurité ou d'une vie meilleure .

En date du 20 décembre 2022, 114 personnes étaient détenues dans un Établissement correctionnel provincial, 166 étaient hébergés en Centre de surveillance de l’immigration et 11 303 étaient dans des centres de détention alternatifs, selon des données de l’ ASFC .

