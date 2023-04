La mine insolvable de Red Lake a un nouveau propriétaire

La compagnie West Red Lake Gold Mines, dont le siège social est à Vancouver, a annoncé qu’elle s'est entendue avec la minière Pure Gold et la compagnie d’investissement Sprott Resource Lending, pour acquérir la mine et le terrain de la mine d’or de Madsen dans la région de Red Lake.

West Red Lake Gold Mines achète la mine pour 6,5 millions de dollars US en argent direct, émet 28 460 000 actions de base et pourrait verser jusqu’à 10 millions de dollars US en paiements différés.

La compagnie offre aussi une redevance de 1 % sur les revenus futurs de la fonderie à Pure Gold en échange de la mine.

Cette transaction met ainsi fin au processus d’insolvabilité de la mine de Madsen, qui s’était mise sous la protection de ses créanciers en novembre 2022.

La minière Pure Gold avait annoncé un peu avant sa faillite l’an dernier qu’elle ne creusait pas au bon endroit dans la mine qu’elle exploitait, ce qui expliquait son mauvais rendement.

West Red Lake Gold Mines exploite un autre site minier dans la région, le site Rowan.

Un communiqué de presse de la compagnie indique qu’avec cet achat, celle-ci est sûre que les plus beaux jours de notre portfolio consolidé sont à venir .

Le district de Red Lake, dans le Nord de l’Ontario, connaît une ruée vers l’or depuis quelques années. Mais le terrain est notoirement difficile à exploiter, puisque l’or n’est pas réparti de façon uniforme dans les gisements.