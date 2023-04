Les Jeux du Canada à Québec en 2027

La compétition multisports aura lieu à l’hiver 2027. La Ville a proposé sa candidature après le désistement du Yukon.

Le Conseil des jeux du Canada (CJC), le gouvernement provincial et la Ville en ont fait l'annonce mardi matin au Centre de glaces de Québec.

« J'espère qu'on va produire un événement extraordinaire dont on va se souvenir longtemps. » — Une citation de Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air du Québec

Les dates n'ont pas encore été annoncées, mais l'événement durera deux semaines. L'administration municipale et le CJC travailleront ensemble au cours des prochains mois pour planifier l'événement.

« On va voir avec notre calendrier hivernal pour s'assurer que notre tournoi pee-wee, notre pentathlon et notre carnaval aient lieu », a affirmé le maire de Québec, Bruno Marchand.

Une motivation de plus pour les athlètes

Selon l'athlète québécois, Pierre Harvey, la venue de la compétition dans la province est une très belle nouvelle pour le monde du sport. « Ça va permettre à tous les athlètes de sports d'hiver d'avoir une motivation supplémentaire », croit celui qui a participé aux Jeux en 1979.

« Mettre des jeunes en mouvement, c'est ça la véritable annonce aujourd'hui. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Pour les 31e Jeux du Canada, un budget de 9 millions de dollars est prévu afin de mettre à niveau les différentes installations sportives de la région. Près de 5 000 athlètes, entraîneurs, officiels, représentants des médias et membres du personnel de mission visiteront Québec, d'après la ministre Isabelle Charest.

« Les 5, 10, 15, 20 000 [visiteurs] et en Alberta, ça a été 30 000 visiteurs qui sont venus visiter la région pendant les jeux, je les prends », a affirmé le maire de Québec.

Les retombées économiques pourraient donc être importantes. Certaines villes hôtes des Jeux du Canada ont enregistré des retombées de 115 millions de dollars dans les dernières années, selon Bruno Marchand.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Steeve Lavoie, croit également que la région doit profiter de l'occasion pour rayonner à travers le pays. « Les regards seront rivés sur notre région. Il faut avoir de l'ambition pour Québec, additionner les projets », défend-il.

Les derniers Jeux du Canada se sont tenus à l'Île-du-Prince-Édouard en février et mars 2023. Photo : Matthew Murnaghan

« Ma vision pour la région de Québec a trois axes : l'effervescence culturelle, le développement économique et la qualité de vie des citoyens et des événements comme ça, en 2027, correspondent parfaitement à ces trois aspects », a déclaré le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Ce sera la quatrième fois que les Jeux du Canada se dérouleront dans la province. Le dernier événement avait eu lieu à Sherbrooke, à l'été 2013.

Les Jeux du Canada ont lieu tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver.

D'après les entrevues de Colin Côté-Paulette